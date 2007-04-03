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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1739174017411742

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:13

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КХ, ще ваша основна кормушка, що за тема, вже користаєете?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:58

  Кучинелли написав:Стоп ставится так. чтобы потеря от депо была не более 1%.Тогда чтобы отодвинуть стоп подальше, нужно входить мизерной частью котлеты, ну и соотв соблюсти рискменеджмент.Таким дрочиловом занимаются только глупые блогеры.И их рассказы о прибылях полный бред и блеф.

Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения
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osafly
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:45

  osafly написав:
  Кучинелли написав:Стоп ставится так. чтобы потеря от депо была не более 1%.Тогда чтобы отодвинуть стоп подальше, нужно входить мизерной частью котлеты, ну и соотв соблюсти рискменеджмент.Таким дрочиловом занимаются только глупые блогеры.И их рассказы о прибылях полный бред и блеф.

Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения

Стопы это философский вопрос. Если удачно ловишь тренд, то бывает до стопа цена не доходит, а прет дальше. Но стоп в безубыток потом страхует, когда пойдешь спать, и не можешь сопровождать сделку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:22

  osafly написав:На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения

Особисто я працюю без стопів. Але це не заклик до аналогічних дій. :) Торгую тільки руцями, в режимі онлайн. :) Мені важливо бачити ринок очима і відчувати його дихання. Тим паче, працюючи з ф'‎ючами.

  greenozon написав:КХ, ще ваша основна кормушка, що за тема, вже користаєете?

Ні, не користався. Але думаю, що там такої ліквідності, як на біржі, точно немає. Тобто купити - продати можна, але не торгувати.

  Zebra написав: Но стоп в безубыток потом страхует, когда пойдешь спать, и не можешь сопровождать сделку.

Стопи - це для лінивих, хто не хоче постійно біля монітору бути. :) Але стоповиків, доволі часто карають вибиванням стопів. і ринок повертається в протилежний бік. До того ж буває "проскальзування", і навіть стопи не захищають. Хоча є певні різновиди стопів, що страхують від "проскальзування", але в цілому, як на мене, стоп потрібний, щоб його вибивали. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир-канал

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю его пробитие определит куда пойдет эфир.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:56

  Zebra написав:Думаю его пробитие определит куда пойдет эфир.

Лонгів дофіга. Мабуть ведмежата побавляться ще... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:03

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Думаю его пробитие определит куда пойдет эфир.

Лонгів дофіга. Мабуть ведмежата побавляться ще... :)

JOE007 написав у твіттері, що то причетні до Ethereum Foundation зв'язують емісію ефіру крупними ордерами. Вони так робили на усіх падіннях.

Можливо щоб мати потужний стек коли перейдуть на версію 2.0
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:13

Пікнічок ведмежат

  Zebra написав:JOE007 написав у твіттері, що то причетні до Ethereum Foundation зв'язують емісію ефіру крупними ордерами. Вони так робили на усіх падіннях.
Можливо щоб мати потужний стек коли перейдуть на версію 2.0

Можливо, але маю чуйку, що ведмежата ще побешкетують... :) Сам тримаю позицію в шорті 1,7 бітка, точка входу 6841,49. Плече *10
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  greenozon написав:Козак-характерник
якщо замість соточки вкинути штуцер в пічку, КХ? :mrgreen:

Будь ласка! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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