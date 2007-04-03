Додано: Суб 11 кві, 2020 15:48

В ночь на 10 апреля в сети криптовалюты Bitcoin SV состоялся первый халвинг. В его результате награда майнерам снижена с 12.5 BSV до 6.25 BSV.



Давление на цену биткоина со стороны майнеров, скорее всего, продолжит расти после халвингов Bitcoin Cash и Bitcoin SV, ожидаемых 8 и 9 апреля соответственно . В основе всех трех активов лежит тот же алгоритм SHA-256. Следовательно, майнеры могут беспрепятственно направлять хеш-мощности на актив с самой высокой рентабельностью добычи.



Уполовинивание наград за блок у Bitcoin Cash и Bitcoin SV может мотивировать майнеров переключиться на добычу биткоина, где еще чуть более месяца награда будет оставаться на прежнему уровне — 12,5 BTC. Таким образом, стоит ожидать роста сложности добычи BTC, что, в свою очередь, еще больше снизит норму прибыли майнеров.



Вызывает беспокойство тот факт, что многие майнеры достигли стадии капитуляции еще до халвинга. Последний сразу же уменьшит в два раза доход майнеров, затраты при этом останутся прежними. Следовательно, в ближайшие месяцы можно ожидать выхода из игры многих участников этого сектора.



Как говорилось ранее, капитуляция майнеров увеличивает давление продаж, пока неэффективные игроки рынка не покинут сеть . Однако в долгосрочной перспективе это должно послужить поддержкой цене. Отбраковка неэффективных игроков позволит остаться наиболее рентабельным участникам рынка.



Как только неэффективные игроки покинут сеть, норма прибыли других майнеров возрастет. Это, в свою очередь, уменьшит давление продаж. В итоге, если цена достигнет дна и затем пойдет на восстановление , проциклическое поведение выживших майнеров послужит поддержкой цене.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.