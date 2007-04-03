Козак-характерник написав:+15$ безнаЛОХових! Не можу, щоб вхолосту день минув, без морозива. Перезайду пізніше на шорт бітка.
А в чем прикол? 15/11600 = 0,13% в день по сути дела, когда рипла щас скачет по 2% вверх/вниз
Прикол в тому, що там своїх грошей лише десятина. Плече *10. І це лише одна угода за добу, поки...Подивіться історію попередніх угод і %. І ще є багато приколів: від функціональних до фінансових. Маестро, вивчіть цю тему ретельніше, це золота жила, якщо з розумом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:+15$ безнаЛОХових! Не можу, щоб вхолосту день минув, без морозива. Перезайду пізніше на шорт бітка.
А в чем прикол? 15/11600 = 0,13% в день по сути дела, когда рипла щас скачет по 2% вверх/вниз
Прикол в тому, що там своїх грошей лише десятина. Плече *10. І це лише одна угода за добу, поки...Подивіться історію попередніх угод і %. І ще є багато приколів: від функціональних до фінансових. Маестро, вивчіть цю тему ретельніше, це золота жила, якщо з розумом.
ааа, так там 15/1160 = 1.3% так а де букварь, ну шобы учить?
osafly написав:Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом
Я ж там написал - приходится использовать только малую часть депозита, чтобы потеря от ВСЕГО имеющегося депозита была не более 1%.И я же сделал вывод. что это возня в ширинке великана
Zebra написав:Думаю его пробитие определит куда пойдет эфир.
Ты хоть и увлёкся эфиром, но смотреть нужно на биткоин.Туда же пойдёт и эфир и все остальные.На крипторынке сейчас отдельно могут ходить какие то единицы новых монет. которые далеки от децентрализации.