RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1740174117421743

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:27

На морозиво!

+15$ безнаЛОХових! :) Не можу, щоб вхолосту день минув, без морозива. Перезайду пізніше на шорт бітка. :)
Зображення

Доречі на ф'‎ючах можна трохи пасивно заробити на фінансуванні (funding). Або лонги платять шортам, або навпаки. Ось капнуло 2,33$ безнаЛОХових. :) Копійочка до копійочки. :)
Зображення

Так, що не очкуємо, реєструємося і заробляємо! Досить годувати прожорливого кроля! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28093
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:+15$ безнаЛОХових! Не можу, щоб вхолосту день минув, без морозива. Перезайду пізніше на шорт бітка.

А в чем прикол?
15/11600 = 0,13% в день по сути дела, когда рипла щас скачет по 2% вверх/вниз
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31015
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:28

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:+15$ безнаЛОХових! Не можу, щоб вхолосту день минув, без морозива. Перезайду пізніше на шорт бітка.

А в чем прикол?
15/11600 = 0,13% в день по сути дела, когда рипла щас скачет по 2% вверх/вниз

Прикол в тому, що там своїх грошей лише десятина. Плече *10. І це лише одна угода за добу, поки...Подивіться історію попередніх угод і %. І ще є багато приколів: від функціональних до фінансових. Маестро, вивчіть цю тему ретельніше, це золота жила, якщо з розумом. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28093
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:41

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  Козак-характерник написав:+15$ безнаЛОХових! Не можу, щоб вхолосту день минув, без морозива. Перезайду пізніше на шорт бітка.

А в чем прикол?
15/11600 = 0,13% в день по сути дела, когда рипла щас скачет по 2% вверх/вниз

Прикол в тому, що там своїх грошей лише десятина. Плече *10. І це лише одна угода за добу, поки...Подивіться історію попередніх угод і %. І ще є багато приколів: від функціональних до фінансових. Маестро, вивчіть цю тему ретельніше, це золота жила, якщо з розумом. :)

ааа, так там 15/1160 = 1.3%
так а де букварь, ну шобы учить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31015
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:06

  clientage написав:ааа, так там 15/1160 = 1.3%
так а де букварь, ну шобы учить?

Угу... :) + це шорт. На споті так не вийде заробляти на падінні. Тут за посиланням. І в ПП ще додам буквар. :wink:
https://binance.zendesk.com/hc/ru/categ ... 0%BB%D1%8F
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28093
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом


Я ж там написал - приходится использовать только малую часть депозита, чтобы потеря от ВСЕГО имеющегося депозита была не более 1%.И я же сделал вывод. что это возня в ширинке великана
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 30.11.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:10

  Zebra написав:Думаю его пробитие определит куда пойдет эфир.

Ты хоть и увлёкся эфиром, но смотреть нужно на биткоин.Туда же пойдёт и эфир и все остальные.На крипторынке сейчас отдельно могут ходить какие то единицы новых монет. которые далеки от децентрализации.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 30.11.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1740174117421743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5042, 5043, 5044
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
50439 187613991
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 21:49
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47719
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (351)
11.04.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.