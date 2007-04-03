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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1741174217431744

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:04

Я – хліб життя!

Завершив добу з результатом 53$ безнаЛОХових. :) Дякую Тобі, Боже, за щедроти Твої...Даєш нам хліб насущний! Але головним є хліб духовний. :) “Воістину, воістину кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але Мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є Той, хто сходить з неба і дає світові життя”. Тоді сказали Йому: “Господи, давай нам завжди цей хліб!” Сказав їм Ісус: “Я – хліб життя! Хто приходить до Мене, – не буде голодувати, і хто вірить у Мене, – ніколи не буде спраглим”. Амінь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:11

  TylerTruman_ написав:на крипті гранд шухер намічається, і в т.ч. на фондовуму будуть мішки хуліганити :roll:

Хай мішки бешкетують, а я поки на лонгустах покатався трохи з бітком... :) Аби двіж був.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28096
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
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  #<1 ... 1741174217431744
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