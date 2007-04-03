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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:04
Я – хліб життя!
Завершив добу з результатом 53$ безнаЛОХових. Дякую Тобі, Боже, за щедроти Твої...Даєш нам хліб насущний! Але головним є хліб духовний. “Воістину, воістину кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але Мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є Той, хто сходить з неба і дає світові життя”. Тоді сказали Йому: “Господи, давай нам завжди цей хліб!” Сказав їм Ісус: “Я – хліб життя! Хто приходить до Мене, – не буде голодувати, і хто вірить у Мене, – ніколи не буде спраглим”. Амінь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:11
Хай мішки бешкетують, а я поки на лонгустах покатався трохи з бітком... Аби двіж був.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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