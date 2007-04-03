Додано: Нед 12 кві, 2020 01:13

feuerman13121 написав: Всем доброй ночи!А можно и мне в приват Абетку? Статус пока не позволяет отправлять ПП

С удовольствием читаю сообщения ребят и благодарен тем, кто объясняет свои действия и "на пальцах" в том числе))

И еще, как думаете оказывает ли влияние всемирный карантин на привлечение новых пользователей т.н. "хомячков" в криптовалюту? Времени свободного поболее стало)) Всем доброй ночи!А можно и мне в приват Абетку? Статус пока не позволяет отправлять ППС удовольствием читаю сообщения ребят и благодарен тем, кто объясняет свои действия и "на пальцах" в том числе))И еще, как думаете оказывает ли влияние всемирный карантин на привлечение новых пользователей т.н. "хомячков"в криптовалюту? Времени свободного поболее стало))

bumblebee написав: Добрий вечір!

Козаче, яким букварем користувались ? Знаю, що книгу Швагера рекомендують, буду радий, якщо дасте пораду по букварю в пп, дякую ! Добрий вечір!Козаче, яким букварем користувались ? Знаю, що книгу Швагера рекомендують, буду радий, якщо дасте пораду по букварю в пп, дякую !

Доброї ночі!Не думав, що це багатьох зацікавить. Та там нічого секретного немає. Просто розжували про функціонал і як з кнопками працювати.П.С. На мою думку, вплив будь яких новин на курс, є мінімальним. Вже новини давно не відіграють свій ефект, як було в 2017. Приклад з тим же халвінгом. Всі до нього готувалися і пшик. Ринок чисто маніпулятивний, тре торгувати на запропонованих рівнях і не чекати туземун. Просто щоденна праця. І наразі, актуальною є торгівля з кредитним плечем. Без плеча, дохід такий, що не вартує витраченого часу. Ринок ризиковий і тре ризикувати, але з розумом - хеджувати ризики різними інструментами. Доречі кріпта, як на мене, це й є система керування ризиками, ризик-менеджмент. Тут ти сам собі керівник і виконавець, сам капітан і лоцман.Треба виробляти свій план і ризик-менеджмент. І при правильному керуванні ризиками, потенційна можливість втратити все, наближається до 0. Проста арифметика, рахуйте!І також кріпта - це тема про жадібність, не треба ловити максимальний профіт. Я радію навіть 1$ профіта зараз. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. 1$ - це один доляр і він твій, тут і зараз. По можливості тре фіксувати будь який профіт, час туземунерів минув, залишилася щоденна праця. а що стосується літератури, то заробляють від неї лише автори...Тільки свій досвід і практика, оце є головним. Я поставив за мету, щоб середньоденний заробіток був 35$, тобто штука баксів за місяць. Якісь дні йду з перевиконанням, десь менше, але щоб середній щоденний профіт наближався до цієї цифри.