|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:03
на крипті гранд шухер намічається, і в т.ч. на фондовуму будуть мішки хуліганити
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:04
Я – хліб життя!
Завершив добу з результатом 53$ безнаЛОХових. Дякую Тобі, Боже, за щедроти Твої...Даєш нам хліб насущний! Але головним є хліб духовний. “Воістину, воістину кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але Мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є Той, хто сходить з неба і дає світові життя”. Тоді сказали Йому: “Господи, давай нам завжди цей хліб!” Сказав їм Ісус: “Я – хліб життя! Хто приходить до Мене, – не буде голодувати, і хто вірить у Мене, – ніколи не буде спраглим”. Амінь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:11
Хай мішки бешкетують, а я поки на лонгустах покатався трохи з бітком... Аби двіж був.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:24
Добрий вечір!
Козаче, яким букварем користувались ? Знаю, що книгу Швагера рекомендують, буду радий, якщо дасте пораду по букварю в пп, дякую !
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:13
Доброї ночі! Не думав, що це багатьох зацікавить. Та там нічого секретного немає. Просто розжували про функціонал і як з кнопками працювати.
П.С. На мою думку, вплив будь яких новин на курс, є мінімальним. Вже новини давно не відіграють свій ефект, як було в 2017. Приклад з тим же халвінгом. Всі до нього готувалися і пшик. Ринок чисто маніпулятивний, тре торгувати на запропонованих рівнях і не чекати туземун. Просто щоденна праця. І наразі, актуальною є торгівля з кредитним плечем. Без плеча, дохід такий, що не вартує витраченого часу. Ринок ризиковий і тре ризикувати, але з розумом - хеджувати ризики різними інструментами. Доречі кріпта, як на мене, це й є система керування ризиками, ризик-менеджмент. Тут ти сам собі керівник і виконавець, сам капітан і лоцман. Треба виробляти свій план і ризик-менеджмент. І при правильному керуванні ризиками, потенційна можливість втратити все, наближається до 0. Проста арифметика, рахуйте! І також кріпта - це тема про жадібність, не треба ловити максимальний профіт. Я радію навіть 1$ профіта зараз. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. 1$ - це один доляр і він твій, тут і зараз. По можливості тре фіксувати будь який профіт, час туземунерів минув, залишилася щоденна праця. а що стосується літератури, то заробляють від неї лише автори...Тільки свій досвід і практика, оце є головним. Я поставив за мету, щоб середньоденний заробіток був 35$, тобто штука баксів за місяць. Якісь дні йду з перевиконанням, десь менше, але щоб середній щоденний профіт наближався до цієї цифри.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, комісійні я так розумію у тебе тейкера 0.04% ?
Бо у мене такі самі комісійні на
Я так розумію фьючерси на Бінанс, це та сама маржиналка (шорт, лонг, плече) як на інших біржах?
Додано: Нед 12 кві, 2020 01:40
Тут комісії.
Шорти платять лонгам, або лонги шортам, в залежності від ставки фінансування. Просто почитайте уважно все. Довго писати, щоб всі нюанси пояснити.
І ще багато класних фічей в функціоналі. Наприклад бачиш свій прибуток чи збиток, як в долярах, так і у відсотковому значенні. PNL/ROE. Бачиш ціну ліквідації.
Тема бомбезна, просто вивчіть її ретельно.
Если вы хотите защитить свои активы, вы просто обязаны пользоваться фьючерсными контрактами. Заключение позволит избежать многих проблем.
Вы можете хеджировать риски в отношении многих криптовалют, но в приоритете на Бинансе пока стоит биткоин.
Благодаря левереджу, можно застраховать спот или удерживать риск при относительно небольших затратах на фьючерсном рынке. Например, если вы держите BTC на сумму 1 000 USDT, вы можете разместить меньший (50 USDT) залог на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на
1 000 USDT, чтобы полностью хеджировать позиционный риск.
П.С Як на мене, плече 20 - суперризик. Нормальне плече 10.
Мы не рекомендуем заключать контракты, если вы пока толком не смогли разобраться в сервисе – вы рискуете своими активами.
Рекомендуем сначала прочесть необходимые руководства, чтобы понять все подводные течения, а также попробовать поторговать на демо-счете.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:09
Сейчас очень большой вопрос и на фонде и на крипте.Коррекция от падения составила 50%.Но никто не исключает поход выше к 61,8%.Т о SP500 может махнуть и за 2900, а биток под 8.Шухер то рано или поздно будет, вот только с текущих ли
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:12
---
Востаннє редагувалось Кучинелли в Нед 12 кві, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:16
Немножко о торговле с плечём.Сейчас опытные трейдеры строят движение цены в соотв с т н маржинальными зонами.Т е смысл движений на биржах давно стал за теми. кто делает ставки. чтобы их сбрить.Иногда примешивается новостной фон и общая ситуация на мировых рынках.Но основной магнит - это ликвидность, типа КХ.
|