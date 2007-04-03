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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1741174217431744

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:03

на крипті гранд шухер намічається, і в т.ч. на фондовуму будуть мішки хуліганити :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:04

Я – хліб життя!

Завершив добу з результатом 53$ безнаЛОХових. :) Дякую Тобі, Боже, за щедроти Твої...Даєш нам хліб насущний! Але головним є хліб духовний. :) “Воістину, воістину кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але Мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є Той, хто сходить з неба і дає світові життя”. Тоді сказали Йому: “Господи, давай нам завжди цей хліб!” Сказав їм Ісус: “Я – хліб життя! Хто приходить до Мене, – не буде голодувати, і хто вірить у Мене, – ніколи не буде спраглим”. Амінь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:11

  TylerTruman_ написав:на крипті гранд шухер намічається, і в т.ч. на фондовуму будуть мішки хуліганити :roll:

Хай мішки бешкетують, а я поки на лонгустах покатався трохи з бітком... :) Аби двіж був.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:24

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:ааа, так там 15/1160 = 1.3%
так а де букварь, ну шобы учить?

Угу... :) + це шорт. На споті так не вийде заробляти на падінні. Тут за посиланням. І в ПП ще додам буквар. :wink:
https://binance.zendesk.com/hc/ru/categ ... 0%BB%D1%8F

Добрий вечір!
Козаче, яким букварем користувались ? Знаю, що книгу Швагера рекомендують, буду радий, якщо дасте пораду по букварю в пп, дякую !
bumblebee
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:13

  feuerman13121 написав:Всем доброй ночи!А можно и мне в приват Абетку? Статус пока не позволяет отправлять ПП :(
С удовольствием читаю сообщения ребят и благодарен тем, кто объясняет свои действия и "на пальцах" в том числе))
И еще, как думаете оказывает ли влияние всемирный карантин на привлечение новых пользователей т.н. "хомячков" :) в криптовалюту? Времени свободного поболее стало))

  bumblebee написав:Добрий вечір!
Козаче, яким букварем користувались ? Знаю, що книгу Швагера рекомендують, буду радий, якщо дасте пораду по букварю в пп, дякую !

Доброї ночі! :) Не думав, що це багатьох зацікавить. Та там нічого секретного немає. Просто розжували про функціонал і як з кнопками працювати.

https://privatefinance.biz/torgovlya-fy ... a-binance/

П.С. На мою думку, вплив будь яких новин на курс, є мінімальним. Вже новини давно не відіграють свій ефект, як було в 2017. Приклад з тим же халвінгом. Всі до нього готувалися і пшик. Ринок чисто маніпулятивний, тре торгувати на запропонованих рівнях і не чекати туземун. Просто щоденна праця. І наразі, актуальною є торгівля з кредитним плечем. Без плеча, дохід такий, що не вартує витраченого часу. Ринок ризиковий і тре ризикувати, але з розумом - хеджувати ризики різними інструментами. Доречі кріпта, як на мене, це й є система керування ризиками, ризик-менеджмент. Тут ти сам собі керівник і виконавець, сам капітан і лоцман. :) Треба виробляти свій план і ризик-менеджмент. І при правильному керуванні ризиками, потенційна можливість втратити все, наближається до 0. Проста арифметика, рахуйте! :) І також кріпта - це тема про жадібність, не треба ловити максимальний профіт. Я радію навіть 1$ профіта зараз. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. 1$ - це один доляр і він твій, тут і зараз. По можливості тре фіксувати будь який профіт, час туземунерів минув, залишилася щоденна праця. а що стосується літератури, то заробляють від неї лише автори...Тільки свій досвід і практика, оце є головним. Я поставив за мету, щоб середньоденний заробіток був 35$, тобто штука баксів за місяць. Якісь дні йду з перевиконанням, десь менше, але щоб середній щоденний профіт наближався до цієї цифри.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, комісійні я так розумію у тебе тейкера 0.04% ?

Бо у мене такі самі комісійні на Бітфайнекс, але завдяки об'єму торгів.

Я так розумію фьючерси на Бінанс, це та сама маржиналка (шорт, лонг, плече) як на інших біржах?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:40

  Zebra написав:Козаче, комісійні я так розумію у тебе тейкера 0.04% ?

Бо у мене такі самі комісійні на Бітфайнекс, але завдяки об'єму торгів.

Я так розумію фьючерси на Бінанс, це та сама маржиналка (шорт, лонг, плече) як на інших біржах?

Тут комісії. https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... ce-Futures Але по рефералці ще є кешбек. Ні, не та сама маржиналка. Тут плече безкоштовне. Але є декілька нюансів. Це ставка фінансування. https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... 0%B8%D1%8F
Шорти платять лонгам, або лонги шортам, в залежності від ставки фінансування. Просто почитайте уважно все. Довго писати, щоб всі нюанси пояснити.

І ще багато класних фічей в функціоналі. Наприклад бачиш свій прибуток чи збиток, як в долярах, так і у відсотковому значенні. PNL/ROE. Бачиш ціну ліквідації.
Зображення
Тема бомбезна, просто вивчіть її ретельно. :!:
Зображення
Если вы хотите защитить свои активы, вы просто обязаны пользоваться фьючерсными контрактами. Заключение позволит избежать многих проблем.

Вы можете хеджировать риски в отношении многих криптовалют, но в приоритете на Бинансе пока стоит биткоин.

Благодаря левереджу, можно застраховать спот или удерживать риск при относительно небольших затратах на фьючерсном рынке. Например, если вы держите BTC на сумму 1 000 USDT, вы можете разместить меньший (50 USDT) залог на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на
1 000 USDT, чтобы полностью хеджировать позиционный риск.

П.С Як на мене, плече 20 - суперризик. Нормальне плече 10.

Мы не рекомендуем заключать контракты, если вы пока толком не смогли разобраться в сервисе – вы рискуете своими активами.

Рекомендуем сначала прочесть необходимые руководства, чтобы понять все подводные течения, а также попробовать поторговать на демо-счете.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:09

  TylerTruman_ написав:на крипті гранд шухер намічається, і в т.ч. на фондовуму будуть мішки хуліганити :roll:


Сейчас очень большой вопрос и на фонде и на крипте.Коррекция от падения составила 50%.Но никто не исключает поход выше к 61,8%.Т о SP500 может махнуть и за 2900, а биток под 8.Шухер то рано или поздно будет, вот только с текущих ли :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:12

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Востаннє редагувалось Кучинелли в Нед 12 кві, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:16

Немножко о торговле с плечём.Сейчас опытные трейдеры строят движение цены в соотв с т н маржинальными зонами.Т е смысл движений на биржах давно стал за теми. кто делает ставки. чтобы их сбрить.Иногда примешивается новостной фон и общая ситуация на мировых рынках.Но основной магнит - это ликвидность, типа КХ.
Кучинелли
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