RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1742174317441745

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:50

Хто рано встає, тому Бог дає!

+15$ безнаЛОХових! :)
Зображення
А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали:«Тут місце пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, – хай по селах розійдуться, і куплять поживи собі». А Ісус їм сказав: «Непотрібно відходити їм, – нагодуйте їх ви!» Вони ж кажуть Йому: «Не маємо чим тут, – тільки п’ятеро хліба й дві риби». А Він відказав: «Принесіть Мені їх сюди». І, звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п’ятеро хліба й дві риби, споглянув на небо, поблагословив й поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові. І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів...

Що то за “рибу” пропонує нам Господь? Риба у біблійній мові – то душа людська, людина. Сказав Христос Петрові й Андрієві, що рибалками були: “Ідіть за Мною, – Я зроблю вас ловцями людей!” (Від Матвія, 4.19). Хліб без риби може видатися прісним; риба ж – дає смак...

Коли виловлюється ця риба, спасаються душі людські з духовного моря світу цього, з “житейського моря, схвильованого спокус бурею” неводом проповіді Євангелії, мереживом місійної праці посланців Господніх.

Чому риби саме дві? Бо число “два” у біблійній мові символізує двояку натуру людини – духовну та плотську, душу і тіло. І зцілення вогнем благодаті, “вірою, яка від слухання”, відбувається як на рівні тіла, так і духа.
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:17

Ставка фінансування

  Козак-характерник написав: Це ставка фінансування. https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... 0%B8%D1%8F
Шорти платять лонгам, або лонги шортам, в залежності від ставки фінансування.

Ось капнуло від лонгустів. :) 0.61$ Такі виплати відбуваються раз на 8 годин.
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, признавайся честно. Остался в шортах? думал еще раз вниз прокатиться на 16-30уе?
OptiX
 
Повідомлень: 38
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:57

  OptiX написав:КХ, признавайся честно. Остался в шортах? думал еще раз вниз прокатиться на 16-30уе?

Перезайшов в шорт бітка по 6891.58$. :) + поставив ордер на 7000$, щоб усереднити шорт, якщо проб'є, але навряд чи. Ведмежата скоро фарш на котлетки з биків зроблять. :)
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:13

Козак-характерник
Я так і знав, що рано чи пізно ти попадешься так...ну че ще фігня. Ти на сквізи с ліквідами не попадав.
Гадаю проб'ємо 7к, наберемо лонгістів і з 7100 підемо вниз.
OptiX
 
Повідомлень: 38
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:15

  OptiX написав:Козак-характерник
Я так і знав, що рано чи пізно ти попадешься так....

Не кажи: "Гоп!" :) У козака завжди є альтернативні контркроки.
Ризик- менеджмент. :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все норм... без цього не буває. Десь здобуваєш, десь втрачаєш. Не помиляється той, хто нічого не робить. Мені чогось на ці вихідні трейдити не ліньки((
OptiX
 
Повідомлень: 38
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:47

  OptiX написав:все норм... без цього не буває. Десь здобуваєш, десь втрачаєш. Не помиляється той, хто нічого не робить. Мені чогось на ці вихідні трейдити не ліньки((

Думаю, що збирають на підводний човен туземунерів, що вірують в перетин межі 7000$. Видно неозброєним оком, як збирають лонги. Потім на дно. :) Ще одна ознака, що лонгів повно - позитивна ставка фінансування. Тобто обвал невідвортній. Але альтернативні плани, на випадок, якщо все піде не за планом, маю в кошику.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Але альтернативні плани

Які ще можуть бути альтернативні плани у трейдінгуякщо там всього 2 варіанти(вгору, або вниз)? Або ти втрачаєш і заскакуєш на ходу у гору, або чекаєш поки опуститься униз. тільки не кажи що в тебе пів портфелю в лонгу, та пів в шорті... Тоді все що ти писав про заробітки можна казати як вийшов в нуль))
OptiX
 
Повідомлень: 38
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1742174317441745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], olgerd, OptiX, varlo і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5048, 5049, 5050
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
50492 187635776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 18:58
jump
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47721
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84374)
12.04.2020 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.