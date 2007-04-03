+15$ безнаЛОХових! А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали:«Тут місце пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, – хай по селах розійдуться, і куплять поживи собі». А Ісус їм сказав: «Непотрібно відходити їм, – нагодуйте їх ви!» Вони ж кажуть Йому: «Не маємо чим тут, – тільки п’ятеро хліба й дві риби». А Він відказав: «Принесіть Мені їх сюди». І, звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п’ятеро хліба й дві риби, споглянув на небо, поблагословив й поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові. І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів...
Що то за “рибу” пропонує нам Господь? Риба у біблійній мові – то душа людська, людина. Сказав Христос Петрові й Андрієві, що рибалками були: “Ідіть за Мною, – Я зроблю вас ловцями людей!” (Від Матвія, 4.19). Хліб без риби може видатися прісним; риба ж – дає смак...
Коли виловлюється ця риба, спасаються душі людські з духовного моря світу цього, з “житейського моря, схвильованого спокус бурею” неводом проповіді Євангелії, мереживом місійної праці посланців Господніх.
Чому риби саме дві? Бо число “два” у біблійній мові символізує двояку натуру людини – духовну та плотську, душу і тіло. І зцілення вогнем благодаті, “вірою, яка від слухання”, відбувається як на рівні тіла, так і духа.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
OptiX написав:все норм... без цього не буває. Десь здобуваєш, десь втрачаєш. Не помиляється той, хто нічого не робить. Мені чогось на ці вихідні трейдити не ліньки((
Думаю, що збирають на підводний човен туземунерів, що вірують в перетин межі 7000$. Видно неозброєним оком, як збирають лонги. Потім на дно. Ще одна ознака, що лонгів повно - позитивна ставка фінансування. Тобто обвал невідвортній. Але альтернативні плани, на випадок, якщо все піде не за планом, маю в кошику.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Які ще можуть бути альтернативні плани у трейдінгуякщо там всього 2 варіанти(вгору, або вниз)? Або ти втрачаєш і заскакуєш на ходу у гору, або чекаєш поки опуститься униз. тільки не кажи що в тебе пів портфелю в лонгу, та пів в шорті... Тоді все що ти писав про заробітки можна казати як вийшов в нуль))