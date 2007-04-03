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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1744174517461747>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Здається намічається фінальний загончик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:19

  Zebra написав:Здається намічається фінальний загончик.

Ага. Зара на арену цирка вийдуть ведмежата на лісапєді. :)
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:27

  Козак-характерник написав:Перезайшов в шорт бітка по 6891.58$. :) + поставив ордер на 7000$, щоб усереднити шорт, якщо проб'є, але навряд чи. Ведмежата скоро фарш на котлетки з биків зроблять.

Казак,гляди будешь до 8К усредняться,через каждые 100$...креститься на каждый круглый уровень и приговаривать-не пробьет :D Когда еще шанс отрасти,если не сейчас-чисто по логике,не глядя ни на какие треугольники,паттерны,каналы..Падать все время не может,как и расти....а падение-еще все впереди...Как и кризис.Как и схлопывание путзыря рынка акций к осени-зиме...Так что рано еще...рано...Пару недель должны г...но повозить с небольшим акцентом вгору.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:29

  osafly написав:Так что рано еще...рано...Пару недель должны г...но повозить с небольшим акцентом вгору.

Чекатиму тоді... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Чекатиму тоді...

Деякі з 18го року чекають 20к))
Ось тобі і без стопів... Скільки вже мінус? Все що заробив за 3 дні?
Я зрозумів що чекати глупо, краще виходити в мінус і грати за новими правилами, а не гаяти час.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:56

  OptiX написав:Я зрозумів що чекати глупо, краще виходити в мінус і грати за новими правилами, а не гаяти час.

Ні, мінус фіксувати це не по феншую. Запас міцності є ще. :) Усереднятиму, якщо момент ліквідації близько буде. Десь мінус 300$ на момент.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

з валютнї теми:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:якщо момент ліквідації близько буде
Це називається усереднятись? ))))))))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:09

  Козак-характерник написав:
  OptiX написав:Я зрозумів що чекати глупо, краще виходити в мінус і грати за новими правилами, а не гаяти час.

Ні, мінус фіксувати це не по феншую. Запас міцності є ще. :) Усереднятиму, якщо момент ліквідації близько буде. Десь мінус 300$ на момент.

Козаче, інколи треба натискати стоп.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:10

  OptiX написав:
  Козак-характерник написав:якщо момент ліквідації близько буде
Це називається усереднятись? ))))))))

авжеж... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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