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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Здається намічається фінальний загончик.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:19
Ага. Зара на арену цирка вийдуть ведмежата на лісапєді.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:27
Казак,гляди будешь до 8К усредняться,через каждые 100$...креститься на каждый круглый уровень и приговаривать-не пробьет Когда еще шанс отрасти,если не сейчас-чисто по логике,не глядя ни на какие треугольники,паттерны,каналы..Падать все время не может,как и расти....а падение-еще все впереди...Как и кризис.Как и схлопывание путзыря рынка акций к осени-зиме...Так что рано еще...рано...Пару недель должны г...но повозить с небольшим акцентом вгору.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:29
Чекатиму тоді...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:56
Ні, мінус фіксувати це не по феншую. Запас міцності є ще. Усереднятиму, якщо момент ліквідації близько буде. Десь мінус 300$ на момент.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
з валютнї теми:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:09
Козаче, інколи треба натискати стоп.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:10
авжеж...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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