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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1744174517461747

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Козаче, інколи треба натискати стоп.

А я казав Козаку що він може догратись, як і інші 95% трейдерів. Він думав що в сказку попав, і схопив Бога зза бороду.... Дай Бог щоб тільки в мінус і без ліквідів... ну плече 10х дозволяє чекати. Я граюсь з 20-25х, але з шортами.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Відбулось пробиття трикутника останніх 2-3 днів по бітку та ефіру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16

  Zebra написав:Козаче, інколи треба натискати стоп.

:)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не хвилюйся. Я хоч і "на заборі" і чекаю точки входу в шорт і вірю в шорт найбличжчим часом.
OptiX
 
Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:19

  OptiX написав:Не хвилюйся. Я хоч і "на заборі" і чекаю точки входу в шорт і вірю в шорт найбличжчим часом.

Та я й не очкую... :)
  OptiX написав: плече 10х дозволяє чекати.


Головне - правильне плече обрати.

  OptiX написав:Він думав що в сказку попав, і схопив Бога зза бороду....

Бог захищає козака! :) Не залишить напризволяще.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:25

В принципе качнуть сейчас можно любую, даже самую стабильную страну
https://strana.ua/news/260892-v-brjusse ... adki-.html
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:41

  kwon написав:В принципе качнуть сейчас можно любую, даже самую стабильную страну
https://strana.ua/news/260892-v-brjusse ... adki-.html


Ну,это стабильную...А в нестабильных,во время карантина землями торгуют,войска разводят,документы и договора с агрессором подписывают,должностями торгуют(и все об этом знают) и всем пох...Так что не переживайте.Нам можно на голову нас...ть(что впринципе уже и сделали),но мы сознательные горомодяни,абы до крипты не добрались загребущие руки "джентельменов удачи",если карантин не доканает инфарктами от обездвиживания...дождемся туземуна и тузедна-для нас это главное :(
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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