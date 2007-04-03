А я казав Козаку що він може догратись, як і інші 95% трейдерів. Він думав що в сказку попав, і схопив Бога зза бороду.... Дай Бог щоб тільки в мінус і без ліквідів... ну плече 10х дозволяє чекати. Я граюсь з 20-25х, але з шортами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Відбулось пробиття трикутника останніх 2-3 днів по бітку та ефіру.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не хвилюйся. Я хоч і "на заборі" і чекаю точки входу в шорт і вірю в шорт найбличжчим часом.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:19
Та я й не очкую...
Головне - правильне плече обрати.
Бог захищає козака! Не залишить напризволяще.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:25
В принципе качнуть сейчас можно любую, даже самую стабильную страну
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:41
Ну,это стабильную...А в нестабильных,во время карантина землями торгуют,войска разводят,документы и договора с агрессором подписывают,должностями торгуют(и все об этом знают) и всем пох...Так что не переживайте.Нам можно на голову нас...ть(что впринципе уже и сделали),но мы сознательные горомодяни,абы до крипты не добрались загребущие руки "джентельменов удачи",если карантин не доканает инфарктами от обездвиживания...дождемся туземуна и тузедна-для нас это главное
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