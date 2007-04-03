Додано: Нед 12 кві, 2020 21:50

На графике лонгов/шортов мы можем увидеть кол-во биткоинов (не позиций, а именно кол-во актива), которые на данный момент открыты в марже - т.е либо с кредитным плечом от брокера (читать - криптобиржи), либо в шорт и без плеча, либо в шорт и с плечом. В общем, маржинальная торговля подразумевает торговлю с плечом и в шорт. Именно данные по кол-ву открытых биткоинов по этим параметрам мы и видим на графике LONGS/SHORTS.



К сожалению, мы не можем знать, сколько позиций открыто на данный момент. К примеру, видим прирост шорт позиций на +400 BTC за какой-либо промежуток времени. Мы не можем знать, эти 400BTC открыл один игрок, либо несколько игроков/толпа. Мы видим только кол-во открытых битков в марже - вот и все исходные данные. В дальнейшем мы можем их применять в зависимости от того, как менялась цена при открытии позиций, т.е анализировать характер свечи .



Почему крупным игрокам так важно охотиться на маржинальщиков? Их же не так много(наверное) по отношению к общей массе трейдеров-немаржинальщиков



Отвечаю:



во-первых - довольно спорный тезис о том, что маржинальщиков не так много относительно остальной массы трейдеров. Даже если это было бы и так, то суть в том, что маржинальная торговля напрямую связана с вероятностью потери всех своих средств на маржинальном счете - особенно если данная торговля ведется без защитного стоп-лосса. В таком случае, у таких бесстрашных (читать - глупых) трейдеров срабатывают маржин-коллы, которые ведут к полной потере всех средств на маржинальном счете. Как вы понимаете, трейдеры есть разные и депозиты у всех разные. Когда у маркетмейкера есть возможность повести игроков на маржин-колл, то почему бы этой возможностью не пользоваться? Денег то на счету может быть намного больше, чем тех, которые трейдер потратил на покупку BTC . Вот их-то и будут изымать у незадачливых трейдеров, торгующих маржинально без стоп-лоссов.



во-вторых - маржинальные игроки в случае достижения своих целей по тейк-профиту зарабатывают в разы больше средств из-за использования кредитного плеча. Бирже это не слишком выгодно, мягко скажем.



Если данное соотношение все видят, то почему оно должно работать?



Этот вопрос напрямую связан с вопросом выше. Видимо, ММ готов идти на такой шаг, даже пожертвовав тем, что может дать заработать немаржинальным трейдерам в угоду "бритья" маржинальных. Но, зачастую, на такие жертвы ММ идет в случае аномально большого кол-ва тех или иных позиций относительно недавних значений .

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.