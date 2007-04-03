А я казав Козаку що він може догратись, як і інші 95% трейдерів. Він думав що в сказку попав, і схопив Бога зза бороду.... Дай Бог щоб тільки в мінус і без ліквідів... ну плече 10х дозволяє чекати. Я граюсь з 20-25х, але з шортами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Відбулось пробиття трикутника останніх 2-3 днів по бітку та ефіру.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не хвилюйся. Я хоч і "на заборі" і чекаю точки входу в шорт і вірю в шорт найбличжчим часом.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:19
Та я й не очкую...
Головне - правильне плече обрати.
Бог захищає козака! Не залишить напризволяще.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:25
В принципе качнуть сейчас можно любую, даже самую стабильную страну
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:41
Ну,это стабильную...А в нестабильных,во время карантина землями торгуют,войска разводят,документы и договора с агрессором подписывают,должностями торгуют(и все об этом знают) и всем пох...Так что не переживайте.Нам можно на голову нас...ть(что впринципе уже и сделали),но мы сознательные горомодяни,абы до крипты не добрались загребущие руки "джентельменов удачи",если карантин не доканает инфарктами от обездвиживания...дождемся туземуна и тузедна-для нас это главное
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:46
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:50
Лонг-шорт
На графике лонгов/шортов мы можем увидеть кол-во биткоинов (не позиций, а именно кол-во актива), которые на данный момент открыты в марже - т.е либо с кредитным плечом от брокера (читать - криптобиржи), либо в шорт и без плеча, либо в шорт и с плечом. В общем, маржинальная торговля подразумевает торговлю с плечом и в шорт. Именно данные по кол-ву открытых биткоинов по этим параметрам мы и видим на графике LONGS/SHORTS.
К сожалению, мы не можем знать, сколько позиций открыто на данный момент. К примеру, видим прирост шорт позиций на +400 BTC за какой-либо промежуток времени. Мы не можем знать, эти 400BTC открыл один игрок, либо несколько игроков/толпа. Мы видим только кол-во открытых битков в марже - вот и все исходные данные. В дальнейшем мы можем их применять в зависимости от того, как менялась цена при открытии позиций, т.е анализировать характер свечи.
Почему крупным игрокам так важно охотиться на маржинальщиков? Их же не так много(наверное) по отношению к общей массе трейдеров-немаржинальщиков
Отвечаю:
во-первых - довольно спорный тезис о том, что маржинальщиков не так много относительно остальной массы трейдеров. Даже если это было бы и так, то суть в том, что маржинальная торговля напрямую связана с вероятностью потери всех своих средств на маржинальном счете - особенно если данная торговля ведется без защитного стоп-лосса. В таком случае, у таких бесстрашных (читать - глупых) трейдеров срабатывают маржин-коллы, которые ведут к полной потере всех средств на маржинальном счете. Как вы понимаете, трейдеры есть разные и депозиты у всех разные. Когда у маркетмейкера есть возможность повести игроков на маржин-колл, то почему бы этой возможностью не пользоваться? Денег то на счету может быть намного больше, чем тех, которые трейдер потратил на покупку BTC . Вот их-то и будут изымать у незадачливых трейдеров, торгующих маржинально без стоп-лоссов.
во-вторых - маржинальные игроки в случае достижения своих целей по тейк-профиту зарабатывают в разы больше средств из-за использования кредитного плеча. Бирже это не слишком выгодно, мягко скажем.
Если данное соотношение все видят, то почему оно должно работать?
Этот вопрос напрямую связан с вопросом выше. Видимо, ММ готов идти на такой шаг, даже пожертвовав тем, что может дать заработать немаржинальным трейдерам в угоду "бритья" маржинальных. Но, зачастую, на такие жертвы ММ идет в случае аномально большого кол-ва тех или иных позиций относительно недавних значений.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:21
Рога і копита
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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