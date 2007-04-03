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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1745174617471748

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

по скріну нічого не зрозуміло. Що ВСЕ?
OptiX
 
Повідомлень: 44
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:27

  OptiX написав:по скріну нічого не зрозуміло. Що ВСЕ?

Роги поламали бикам...Дивіться глибину. :) Скоро ведмежата на лісапеді будуть на арені цирку.
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Госпадє, мамкін трейдер. На хвилинках торгуєш чи що? Хоча б 15хв постав...
Тобі ж казав Зебра, що позиції лонгерів, та шортістів мальовані біржою. в стакан заглядати - така собі справа.
Востаннє редагувалось OptiX в Нед 12 кві, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
OptiX
 
Повідомлень: 44
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:42

  OptiX написав:Госпадє, мамкін трейдер. На хвилинках торгуєш чи що? Хоча б 15хв постав...

Ви про що?

  OptiX написав:Тобі ж казав Зебра, що позиції лонгерів, та шортістів мальовані біржою. в стакан заглядати - така собі справа.

Дописали пост, бачу. :) Пропонуєте взагалі не мати жодних орієнтирів? Я ж моніторив певний період часу глибину. І свічки дивіться.

П.С. Взагалі то я не закликаю йти за собою. :) Покажіть власну стратегію, порівняємо результати. Критикуючи, пропонуй!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 28117
З нами з: 09.10.12
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