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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
по скріну нічого не зрозуміло. Що ВСЕ?
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:27
Роги поламали бикам...Дивіться глибину. Скоро ведмежата на лісапеді будуть на арені цирку.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Госпадє, мамкін трейдер. На хвилинках торгуєш чи що? Хоча б 15хв постав...
Тобі ж казав Зебра, що позиції лонгерів, та шортістів мальовані біржою. в стакан заглядати - така собі справа.
Востаннє редагувалось OptiX в Нед 12 кві, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:42
Ви про що?
Дописали пост, бачу. Пропонуєте взагалі не мати жодних орієнтирів? Я ж моніторив певний період часу глибину. І свічки дивіться.
П.С. Взагалі то я не закликаю йти за собою. Покажіть власну стратегію, порівняємо результати. Критикуючи, пропонуй!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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