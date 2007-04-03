|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45
osafly написав:
Не видно ничего...Все глаза поломал
У трех ведущих трейдеров, включая хозяина биржи обнулились депозиты.
P.S. Не, уже все в порядке. Какой-то сбой был.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34023
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 855 раз.
- Подякували: 3940 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|50551
|187660496
|
Пон 13 кві, 2020 11:57
сірий
|
|6908
|1541597
|
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
|
|38
|47724
|
|