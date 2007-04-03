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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1746174717481749

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:25

  Козак-характерник написав:Зображення

сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45

  osafly написав:Не видно ничего...Все глаза поломал

У трех ведущих трейдеров, включая хозяина биржи обнулились депозиты.
P.S. Не, уже все в порядке. Какой-то сбой был.
airmax78
 
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  #<1 ... 1746174717481749
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