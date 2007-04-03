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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45
osafly написав:
Не видно ничего...Все глаза поломал
У трех ведущих трейдеров, включая хозяина биржи обнулились депозиты.
P.S. Не, уже все в порядке. Какой-то сбой был.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:16
3к це в разі маржин колів. Навряд чи хто буде продавати біток по 3к - халвінг на носі.
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