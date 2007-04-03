сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:25
сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:16
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
2млн ETH стоят в лонгах на Битфайнексе,к чему бы это??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, ось не врублюсь. Що ти вперся в той халвінг. То 20к вангував ізза халвінгу? Пару днів назал був халвінг у кеша та СВ і що? Рік назад у Лайта. Всі очікуюсть на на цей халвінг і моляться на нього, а отримають дулю. Нові майнери від Бітмайн і при 4-5к можуть майнити в прибуток.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:20
Стахановець
118$ спіймав + 15$ зранку вчора. Ітого 133$. А в мене план брати 35$ на добу. Працюю по стахановськи! План перевиконано!
П.С. А що Ви спіймали?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:49
Кто-то накапливает позицию для мощного стека после перехода на версию 2.0 и делает это публично чтоб все видели.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:53
Долго я в этом рынке. И вот мои выводы.
Биткоин это не трешкоины. Купившие сейчас по 7000 через пару лет продадут по 20000+, сомнений в этом уже нет. Хомячки неистребимы.
Но всегда хочется купить дешевле чем другие)))
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