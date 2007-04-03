сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:25
сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:16
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
2млн ETH стоят в лонгах на Битфайнексе,к чему бы это??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, ось не врублюсь. Що ти вперся в той халвінг. То 20к вангував ізза халвінгу? Пару днів назал був халвінг у кеша та СВ і що? Рік назад у Лайта. Всі очікуюсть на на цей халвінг і моляться на нього, а отримають дулю. Нові майнери від Бітмайн і при 4-5к можуть майнити в прибуток.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:20
Стахановець
118$ спіймав + 15$ зранку вчора. Ітого 133$. А в мене план брати 35$ на добу. Працюю по стахановськи! План перевиконано!
П.С. А що Ви спіймали?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:49
Кто-то накапливает позицию для мощного стека после перехода на версию 2.0 и делает это публично чтоб все видели.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:53
Долго я в этом рынке. И вот мои выводы.
Биткоин это не трешкоины. Купившие сейчас по 7000 через пару лет продадут по 20000+, сомнений в этом уже нет. Хомячки неистребимы.
Но всегда хочется купить дешевле чем другие)))
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:39
Реферальна програма
Zebra А я вирішив жити по новому, не чекати туземуну, чи тузедна, а торгувати інтрадей і щодня мацяти живу копійочку.... Так і спокійніше, і прибутковіше...А ціна - це лише рівень для торгів, а не священна корова. Тре мацяти копійочку і з падіння, і зі зростання.
Хто має бажання торгувати, приєднуйтеся!
Реферальний код для торгівлі на споті 35764516 або перейдіть за посиланням
Реферальний код для торгівлі ф’ючерсами 40246734 або перейдіть за посиланням
Дякую всі тим хто скористався! Успішних торгів! Ви отримаєте 10% знижки на комісії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезер продолжают печатать everyday. Еще почти +1% от эмиссии.
|