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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1746174717481749

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:25

  Козак-характерник написав:Зображення

сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45

  osafly написав:Не видно ничего...Все глаза поломал

У трех ведущих трейдеров, включая хозяина биржи обнулились депозиты.
P.S. Не, уже все в порядке. Какой-то сбой был.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:16

  TylerTruman_ написав:
  Козак-характерник написав:Зображення

сорян, але в камєнтах обговорюють 3к тузехелл для діда, а я вище відписався про орієнтир для дампу SP500, на якому також повинна крипта посипатися

3к це в разі маржин колів. Навряд чи хто буде продавати біток по 3к - халвінг на носі.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2млн ETH стоят в лонгах на Битфайнексе,к чему бы это?? https://beincrypto.ru/pochti-2-mln-eth- ... -bitfinex/
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:халвінг на носі.

Зебра, ось не врублюсь. Що ти вперся в той халвінг. То 20к вангував ізза халвінгу? Пару днів назал був халвінг у кеша та СВ і що? Рік назад у Лайта. Всі очікуюсть на на цей халвінг і моляться на нього, а отримають дулю. Нові майнери від Бітмайн і при 4-5к можуть майнити в прибуток.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:20

Стахановець

  OptiX написав: Госпадє, мамкін трейдер..
Зірочку, спіймали? )) Всьому свій час, і не таких біржи роздягали...

118$ спіймав + 15$ зранку вчора. Ітого 133$. :) А в мене план брати 35$ на добу. Працюю по стахановськи! :D План перевиконано!


П.С. А що Ви спіймали? :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:49

  osafly написав:2млн ETH стоят в лонгах на Битфайнексе,к чему бы это?? https://beincrypto.ru/pochti-2-mln-eth- ... -bitfinex/

Кто-то накапливает позицию для мощного стека после перехода на версию 2.0 и делает это публично чтоб все видели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:53

  OptiX написав:
  Zebra написав:халвінг на носі.

Зебра, ось не врублюсь. Що ти вперся в той халвінг. То 20к вангував ізза халвінгу? Пару днів назал був халвінг у кеша та СВ і що? Рік назад у Лайта. Всі очікуюсть на на цей халвінг і моляться на нього, а отримають дулю. Нові майнери від Бітмайн і при 4-5к можуть майнити в прибуток.

Долго я в этом рынке. И вот мои выводы.
Биткоин это не трешкоины. Купившие сейчас по 7000 через пару лет продадут по 20000+, сомнений в этом уже нет. Хомячки неистребимы.

Но всегда хочется купить дешевле чем другие)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:39

Реферальна програма

Zebra А я вирішив жити по новому, не чекати туземуну, чи тузедна, а торгувати інтрадей і щодня мацяти живу копійочку.... :) Так і спокійніше, і прибутковіше...А ціна - це лише рівень для торгів, а не священна корова. Тре мацяти копійочку і з падіння, і зі зростання. :)

Хто має бажання торгувати, приєднуйтеся!

Реферальний код для торгівлі на споті 35764516 або перейдіть за посиланням https://www.binance.com/ru/register?ref=35764516

Реферальний код для торгівлі ф’ючерсами 40246734 або перейдіть за посиланням https://www.binance.com/ru/futures/ref/40246734

Дякую всі тим хто скористався! :) Успішних торгів! Ви отримаєте 10% знижки на комісії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезер продолжают печатать everyday. Еще почти +1% от эмиссии.

https://stablecoinstats.com/
Zebra
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