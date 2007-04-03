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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1747174817491750

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:23

Хто приходить до мене, вже ніколи не зголодніє!

  Козак-характерник написав:Zebra А я вирішив жити по новому, не чекати туземуну, чи тузедна, а торгувати інтрадей і щодня мацяти живу копійочку.... :) Так і спокійніше, і прибутковіше...А ціна - це лише рівень для торгів, а не священна корова. Тре мацяти копійочку і з падіння, і зі зростання. :)

З почином! :) +17$ безнаЛОХових. Дякую Боже! І вам всім того же! :)
ЗображенняЗображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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