З почином! +17$ безнаЛОХових. Дякую Боже! І вам всім того же!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:23
Хто приходить до мене, вже ніколи не зголодніє!
З почином! +17$ безнаЛОХових. Дякую Боже! І вам всім того же!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:54
Я – хліб життя!
+12$ безнаЛОХових козаку на Хліб насущний! Дякую, Боже! І вам всім того же!
В українській мовленнєвій традиції Хліб завжди називали святим і писали з великої літери. Сама по собі українська культура є хліборобською, «хлібовтіленною». Дуже багато табуйованих заборон стосувалось саме культури ставлення до хлібу:
- Хліб не можна було різати – тільки ламати (переломлення хлібу – пасхальний ритуал Христа).
- Хліб не можна було їсти з покритою головою – оскільки перед їжею Господньою. Перед Богом (якого символізує Хліб) не можна приховати, прикрити життя (волосся – символ життя).
- Не можна було щодо Хлібу казати «несмачний» або «негарний» - якщо випічка не вдалась, то казали «хліб негарно спечено» і прикопували його під вишнею, або розміщували на вишневих гілках (вишня – сакральне дерево українців, «дерево життя»).
- Хлібом не можна було годувати (саме годувати) домашню худобу – це вважалось дуже низьким вчинком. Але невеликі окрайці сакральних Хлібів (різдвяних і пасхальних) з жменькою куті і каші в Різдвяні і Пасхальні свята давали й домашній худобі з молитовним проханням добробуту, росту, спокою, миру в господарстві тощо.
- Тісто для Хлібу не дозволялось місити в поганому настрої, під час гнітючої атмосфери, сторонній жінці…
- Пшенична паляниця у вигляді сонця – символ щастя й добробуту господи, гостинності (зустрічали гостей «хлібом-сіллю»), прихильності, ритуальний та захисний знак.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:28
Опціони
Binance рада объявить об официальном запуске торговли опционами Binance. В настоящее время торговля опционами доступна только в последней версии мобильного приложения.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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