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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1747174817491750

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:23

Хто приходить до мене, вже ніколи не зголодніє!

  Козак-характерник написав:Zebra А я вирішив жити по новому, не чекати туземуну, чи тузедна, а торгувати інтрадей і щодня мацяти живу копійочку.... :) Так і спокійніше, і прибутковіше...А ціна - це лише рівень для торгів, а не священна корова. Тре мацяти копійочку і з падіння, і зі зростання. :)

З почином! :) +17$ безнаЛОХових. Дякую Боже! І вам всім того же! :)
ЗображенняЗображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:54

Я – хліб життя!

+12$ безнаЛОХових козаку на Хліб насущний! Дякую, Боже! І вам всім того же! :)
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В українській мовленнєвій традиції Хліб завжди називали святим і писали з великої літери. Сама по собі українська культура є хліборобською, «хлібовтіленною». Дуже багато табуйованих заборон стосувалось саме культури ставлення до хлібу:

- Хліб не можна було різати – тільки ламати (переломлення хлібу – пасхальний ритуал Христа).

- Хліб не можна було їсти з покритою головою – оскільки перед їжею Господньою. Перед Богом (якого символізує Хліб) не можна приховати, прикрити життя (волосся – символ життя).

- Не можна було щодо Хлібу казати «несмачний» або «негарний» - якщо випічка не вдалась, то казали «хліб негарно спечено» і прикопували його під вишнею, або розміщували на вишневих гілках (вишня – сакральне дерево українців, «дерево життя»).

- Хлібом не можна було годувати (саме годувати) домашню худобу – це вважалось дуже низьким вчинком. Але невеликі окрайці сакральних Хлібів (різдвяних і пасхальних) з жменькою куті і каші в Різдвяні і Пасхальні свята давали й домашній худобі з молитовним проханням добробуту, росту, спокою, миру в господарстві тощо.

- Тісто для Хлібу не дозволялось місити в поганому настрої, під час гнітючої атмосфери, сторонній жінці…

- Пшенична паляниця у вигляді сонця – символ щастя й добробуту господи, гостинності (зустрічали гостей «хлібом-сіллю»), прихильності, ритуальний та захисний знак.
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:28

Опціони

Binance рада объявить об официальном запуске торговли опционами Binance. В настоящее время торговля опционами доступна только в последней версии мобильного приложения.
https://binance.zendesk.com/hc/ru/articles/360041793272
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, ти зараз у шорті, чи в лонзі?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 01:01

  Zebra написав:Козаче, ти зараз у шорті, чи в лонзі?

Шорті по бітку 6839.46$ - точка входу. Чекаю, щоб закрити позицію з плюсом і спати піду... :P Як закрию позицію, скрін викладу тут.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 01:09

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Козаче, ти зараз у шорті, чи в лонзі?

Шорті по бітку 6839.46$ - точка входу. Чекаю, щоб закрити позицію з плюсом і спати піду... :P Як закрию позицію, скрін викладу тут.

Я помітив, що коли у нас починається ніч, то крипта у 80% росте нехай навіть локально, бо просинаються китайці і починають її купувати. Тому шортити її на ніч ідея не з кращих.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 01:28

Добраніч!

Zebra Я не жаднічаю... :) Можна було б більше взяти, але мені на сьогодні вистачить. 15$ безнаЛОХових додав в копілку. Трохи раніше, ще 3$ нашортив. Нормально, працюю стахановськими темпами... :) Ітого за добу 47$ безнаЛОХових. :)

Дякую, Боже! Даєш нам хліб насущний! Хай і завтра буде, як сьогодні! Щедроти Твої нескінчені... :) Прости нам провини наші і змилуйся над грішними! Амінь!
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П.С. Я зара, щоб не плутатися, тримаю на ф’ючерсному гаманці кругленьку суму, а все зароблене перекидую на спотовий гаманець, щоб точно знати прибуток. Зручно так і наочно. І в мене тактика зара, купив і продав, як тільки бачу прибуток, не очікую надприбутків. Краще менше, але частіше. Просто торгую наживо, не відходячи надовго від ноута, щоб бачити і відчувати подих ринку, аналізую графіки, свічки, об’єми, глибину. І одразу фіксую профіт. План-мінімум на добу - 35$. Тобто мацяти штуку баксів на місяць. А там як Бог дасть. Жити по новому! :) Я спати...Добраніч! Всім Божої милості!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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