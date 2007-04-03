З почином! +17$ безнаЛОХових. Дякую Боже! І вам всім того же!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:23
Хто приходить до мене, вже ніколи не зголодніє!
З почином! +17$ безнаЛОХових. Дякую Боже! І вам всім того же!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:54
Я – хліб життя!
+12$ безнаЛОХових козаку на Хліб насущний! Дякую, Боже! І вам всім того же!
В українській мовленнєвій традиції Хліб завжди називали святим і писали з великої літери. Сама по собі українська культура є хліборобською, «хлібовтіленною». Дуже багато табуйованих заборон стосувалось саме культури ставлення до хлібу:
- Хліб не можна було різати – тільки ламати (переломлення хлібу – пасхальний ритуал Христа).
- Хліб не можна було їсти з покритою головою – оскільки перед їжею Господньою. Перед Богом (якого символізує Хліб) не можна приховати, прикрити життя (волосся – символ життя).
- Не можна було щодо Хлібу казати «несмачний» або «негарний» - якщо випічка не вдалась, то казали «хліб негарно спечено» і прикопували його під вишнею, або розміщували на вишневих гілках (вишня – сакральне дерево українців, «дерево життя»).
- Хлібом не можна було годувати (саме годувати) домашню худобу – це вважалось дуже низьким вчинком. Але невеликі окрайці сакральних Хлібів (різдвяних і пасхальних) з жменькою куті і каші в Різдвяні і Пасхальні свята давали й домашній худобі з молитовним проханням добробуту, росту, спокою, миру в господарстві тощо.
- Тісто для Хлібу не дозволялось місити в поганому настрої, під час гнітючої атмосфери, сторонній жінці…
- Пшенична паляниця у вигляді сонця – символ щастя й добробуту господи, гостинності (зустрічали гостей «хлібом-сіллю»), прихильності, ритуальний та захисний знак.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:28
Опціони
Binance рада объявить об официальном запуске торговли опционами Binance. В настоящее время торговля опционами доступна только в последней версии мобильного приложения.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, ти зараз у шорті, чи в лонзі?
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:57
Додано: Вів 14 кві, 2020 01:01
Шорті по бітку 6839.46$ - точка входу. Чекаю, щоб закрити позицію з плюсом і спати піду... Як закрию позицію, скрін викладу тут.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 01:09
Я помітив, що коли у нас починається ніч, то крипта у 80% росте нехай навіть локально, бо просинаються китайці і починають її купувати. Тому шортити її на ніч ідея не з кращих.
Додано: Вів 14 кві, 2020 01:28
Добраніч!
Zebra Я не жаднічаю... Дотримуюся ризик-менеджменту. Можна було б більше взяти, але мені на сьогодні вистачить. 15$ безнаЛОХових додав в копілку. Трохи раніше, ще 3$ нашортив. Нормально, працюю стахановськими темпами... Ітого за добу 47$ безнаЛОХових.
Дякую, Боже! Даєш нам хліб насущний! Хай і завтра буде, як сьогодні! Щедроти Твої нескінчені... Прости нам провини наші і змилуйся над грішними! Амінь!
П.С. Я зара, щоб не плутатися, тримаю на ф’ючерсному гаманці кругленьку суму, а все зароблене перекидую на спотовий гаманець, щоб точно знати прибуток. Зручно так і наочно. І в мене тактика зара, купив і продав, як тільки бачу дохід, не очікую надприбутків. Краще менше, але частіше. Просто торгую наживо, не відходячи надовго від ноута, щоб бачити і відчувати подих ринку, аналізую графіки, свічки, об’єми, глибину. І одразу фіксую профіт. План-мінімум на добу - 35$. Тобто мацяти штуку баксів на місяць. А там як Бог дасть. Жити по новому! Я спати...Добраніч! Всім Божої милості!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну от ранок і почали азіати-інтрадейщики зливатися локально.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:28
З почином!
Прокатився на лонгустах... +7$ безнаЛОХових. З почином! Дякую, Боже! І вам всім того же!
Працюємо далі...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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