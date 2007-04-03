Додано: Пон 13 кві, 2020 19:54

+12$ безнаЛОХових козаку на Хліб насущний! Дякую, Боже! І вам всім того же!В українській мовленнєвій традиції Хліб завжди називали святим і писали з великої літери. Сама по собі українська культура є хліборобською, «хлібовтіленною». Дуже багато табуйованих заборон стосувалось саме культури ставлення до хлібу:- Хліб не можна було різати – тільки ламати (переломлення хлібу – пасхальний ритуал Христа).- Хліб не можна було їсти з покритою головою – оскільки перед їжею Господньою. Перед Богом (якого символізує Хліб) не можна приховати, прикрити життя (волосся – символ життя).- Не можна було щодо Хлібу казати «несмачний» або «негарний» - якщо випічка не вдалась, то казали «хліб негарно спечено» і прикопували його під вишнею, або розміщували на вишневих гілках (вишня – сакральне дерево українців, «дерево життя»).- Хлібом не можна було годувати (саме годувати) домашню худобу – це вважалось дуже низьким вчинком. Але невеликі окрайці сакральних Хлібів (різдвяних і пасхальних) з жменькою куті і каші в Різдвяні і Пасхальні свята давали й домашній худобі з молитовним проханням добробуту, росту, спокою, миру в господарстві тощо.- Тісто для Хлібу не дозволялось місити в поганому настрої, під час гнітючої атмосфери, сторонній жінці…- Пшенична паляниця у вигляді сонця – символ щастя й добробуту господи, гостинності (зустрічали гостей «хлібом-сіллю»), прихильності, ритуальний та захисний знак.