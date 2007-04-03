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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1748174917501751

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Працюємо далі...

  Козак-характерник написав:Дякую, Боже! І вам всім того же!

С радостью подпишемся на Ваш Телеграм-канал для получения профитных сигналов!))
feuerman13121
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:15

  feuerman13121 написав:
  Козак-характерник написав:Працюємо далі...

  Козак-характерник написав:Дякую, Боже! І вам всім того же!

С радостью подпишемся на Ваш Телеграм-канал для получения профитных сигналов!))

Тут сигналов не нужно, это называется скальпинг.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Тут сигналов не нужно, это называется скальпинг.

Совсем недавно стал интересоваться торговлей на криптовалютных биржах да и просто торговле)).... знаний и опыта не хватает... поэтому и такие сообщения)) пытаюсь смотреть ютуб по тематике и читать справки, но не получается сходу и быстро вникнуть... много информации... она то мож и полезная, но не для моего уровня познаний:( слышал есть программа, а может даже и не одна, которая может управлять ставками по телеграм-каналу, вот и спросил:)
Мож у кого-нибудь из достопочтенной публики данной темы есть немножко свободного времени и желания пообщаться онлайн (карантин нам в помощь)... помочь задать правильный вектор в обучении ... честно, не знаю за что сначала ухватиться :(
Пишите в ПП!
Спасибо за понимание! :)
feuerman13121
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:36

  feuerman13121 написав:
  Козак-характерник написав:Працюємо далі...

  Козак-характерник написав:Дякую, Боже! І вам всім того же!

С радостью подпишемся на Ваш Телеграм-канал для получения профитных сигналов!))

Річ не в сигналах. Просто треба вибудувати свою стратегію, засновану на правильному ризик - менеджменті. Аналізуйте усю сукупність доступної інформації (хоча вона може бути й маніпулятивною): графіки зі свічками, об'‎єми, співвідношеня шорт-лонг. І йдіть завжди проти натовпу. І визначтеся, хто Ви є? На якому часовому інтервалі торгуєте? Тогівець інтрадей? Або ходлер? Це інтелектуальне казино. :)

Зображення
+13$ безнаЛОХових... :) Дякую, Боже! І вам всім того же! :)

П.С. Вважаю, що професія туземунєра зара неактуальна. Ринок вже насичений кредитними грошима, тому волатильність такою, як в 2017 вже не буде. Тільки щоденна праця. Тримати синицю в руках, а не журавля в небі ловити. Ціну визначають передусім торгівці інтрадей. Моя мета тут - показати деполюдям, яких кроль грабує, що є альтернативні види заробітку золотих монеток. :) Тому показав наочно, що заробляти можна, якщо з головою. Тільки треба трошки повчитися і не лінитися. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше і наочно показав, що заробіток на біржі, це не фікція, а реальність. І штуку баксів можна мацяти, не працюючи на папу Карло, не годуючи прожорливого кроля. :) Тому онлайн-трансляції на цьому припиняю. Всім удачних торгів! І Божої ласки! Амінь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:46

  feuerman13121 написав: знаний и опыта не хватает... поэтому и такие сообщения)) пытаюсь смотреть ютуб по тематике и читать справки, но не получается сходу и быстро вникнуть... много информации... она то мож и полезная, но не для моего уровня познаний:( слышал есть программа, а может даже и не одна, которая может управлять ставками по телеграм-каналу, вот и спросил:)

Тільки власний досвід. Загальні рекомендації вище. Всі ті канали, книжки - повна фігня. :) Якщо і читати щось, то про менеджмент і керування ризиками. То корисніше буде. І просто думайте! А чисто ознайомитися з теоретичним матеріалом, про функціонал бірж, то гугл в поміч! Удачі! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:І визначтеся, хто Ви є? На якому часовому інтервалі торгуєте? Тогівець інтрадей? Або ходлер?

Торгую (пытаюсь) интрамин:)) Получается следую Вашей методике. Хотя, насколько я понимаю, это удел биржевых жуков - скальпинг. Пока в убытке :(
Взял ношу не по себе:))
feuerman13121
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:20

BNB

Зашортив BNB. Точка входу 15.701$.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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