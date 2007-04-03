С радостью подпишемся на Ваш Телеграм-канал для получения профитных сигналов!))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:15
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Совсем недавно стал интересоваться торговлей на криптовалютных биржах да и просто торговле)).... знаний и опыта не хватает... поэтому и такие сообщения)) пытаюсь смотреть ютуб по тематике и читать справки, но не получается сходу и быстро вникнуть... много информации... она то мож и полезная, но не для моего уровня познаний:( слышал есть программа, а может даже и не одна, которая может управлять ставками по телеграм-каналу, вот и спросил:)
Мож у кого-нибудь из достопочтенной публики данной темы есть немножко свободного времени и желания пообщаться онлайн (карантин нам в помощь)... помочь задать правильный вектор в обучении ... честно, не знаю за что сначала ухватиться
Пишите в ПП!
Спасибо за понимание!
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:36
Річ не в сигналах. Просто треба вибудувати свою стратегію, засновану на правильному ризик - менеджменті. Аналізуйте усю сукупність доступної інформації (хоча вона може бути й маніпулятивною): графіки зі свічками, об'єми, співвідношеня шорт-лонг. І йдіть завжди проти натовпу. І визначтеся, хто Ви є? На якому часовому інтервалі торгуєте? Тогівець інтрадей? Або ходлер? Це інтелектуальне казино.
+13$ безнаЛОХових... Дякую, Боже! І вам всім того же!
П.С. Вважаю, що професія туземунєра зара неактуальна. Ринок вже насичений кредитними грошима, тому волатильність такою, як в 2017 вже не буде. Тільки щоденна праця. Тримати синицю в руках, а не журавля в небі ловити. Ціну визначають передусім торгівці інтрадей. Моя мета тут - показати деполюдям, яких кроль грабує, що є альтернативні види заробітку золотих монеток. Тому показав наочно, що заробляти можна, якщо з головою. Тільки треба трошки повчитися і не лінитися. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше і наочно показав, що заробіток на біржі, це не фікція, а реальність. І штуку баксів можна мацяти, не працюючи на папу Карло, не годуючи прожорливого кроля. Тому онлайн-трансляції на цьому припиняю. Всім удачних торгів! І Божої ласки! Амінь!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:46
Тільки власний досвід. Загальні рекомендації вище. Всі ті канали, книжки - повна фігня. Якщо і читати щось, то про менеджмент і керування ризиками. То корисніше буде. І просто думайте! А чисто ознайомитися з теоретичним матеріалом, про функціонал бірж, то гугл в поміч! Удачі!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:20
BNB
Зашортив BNB. Точка входу 15.701$.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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