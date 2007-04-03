Додано: Вів 14 кві, 2020 15:36

feuerman13121 написав: Козак-характерник написав: Працюємо далі... Працюємо далі...

Козак-характерник написав: Дякую, Боже! І вам всім того же! Дякую, Боже! І вам всім того же!

С радостью подпишемся на Ваш Телеграм-канал для получения профитных сигналов!)) С радостью подпишемся на Ваш Телеграм-канал для получения профитных сигналов!))

Річ не в сигналах. Просто треба вибудувати свою стратегію, засновану на правильному ризик - менеджменті. Аналізуйте усю сукупність доступної інформації (хоча вона може бути й маніпулятивною): графіки зі свічками, об'‎єми, співвідношеня шорт-лонг. І йдіть завжди проти натовпу. І визначтеся, хто Ви є? На якому часовому інтервалі торгуєте? Тогівець інтрадей? Або ходлер? Це інтелектуальне казино.+13$ безнаЛОХових...Дякую, Боже! І вам всім того же!П.С. Вважаю, що професія туземунєра зара неактуальна. Ринок вже насичений кредитними грошима, тому волатильність такою, як в 2017 вже не буде. Тільки щоденна праця. Тримати синицю в руках, а не журавля в небі ловити. Ціну визначають передусім торгівці інтрадей. Моя мета тут - показати деполюдям, яких кроль грабує, що є альтернативні види заробітку золотих монеток.Тому показав наочно, що заробляти можна, якщо з головою. Тільки треба трошки повчитися і не лінитися. Сподіваюся, що якомога зрозуміліше і наочно показав, що заробіток на біржі, це не фікція, а реальність. І штуку баксів можна мацяти, не працюючи на папу Карло, не годуючи прожорливого кроля.Тому онлайн-трансляції на цьому припиняю. Всім удачних торгів! І Божої ласки! Амінь!