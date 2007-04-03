А я отето сумневаюсь, шо без... особенно на Банане
Они ж співпрацюють
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А я отето сумневаюсь, шо без... особенно на Банане
Они ж співпрацюють
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За цим останнім сигналом БНБ в мене +1,4 )
А про комсу - як прикинути, бажано швидко, скільки її піде? Намагаюся більш мейкером бути. Чи як порахувати, що менш збутково - продовжувати стирчати в позиції, чи плюнути та й закрити з убитком? Є поради?;)
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:30
Ви на споті торгуєте?
Без веріфікації я...
П.С. Перезайшов вдруге на шорт бітка по 6920$ на 10% депо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:10
Бред!С кем спивпрацюють??С криптовалютной налоговой?? Или Тизер и фантики что там Казак гипотетически наторговал приравниваются к налогам??? Так он их завтра про....фукает не ровен час и что?? Пока нет вывода фиата на карту Украинского банка,находящегося в дерриктории этой страны-никаких вопросов быть ни у кого не может вообще..И то,даже в данном случае,если не переводить десятками тысяч-вопросов никаких не будет ни у кого...Спивпрацюють.Ага,Бинансу делать не...уй,как с укр.клоунами спивпрацювать.
P\S Все Казак-суши сухари.Теперь все знают кто финансировал поджог зоны отчуждения,700грамм кокаина(конфискованных по сегодняшним новостям) и продаже оружия в шахты ДНР(на свою родину) и работу в качестве агента ФСБ под прикрытием во Львове.Все Воха-Капець!
Востаннє редагувалось osafly в Вів 14 кві, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:13
Не схотів жадібний кролик, щоб козак в банках гроші тримав. Засунув в мій горщик жадібну лапу. Тепер я в криптовалютних офшорах кайфую! І під грушею засинаю... Кролик, ти сам собі ворог! Тепер повернути мене до банків, майже нереально.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:21
Казак,у тебя мания преследования,чи шо..??? Кроля уже 2 года как у власти нет,а он тебе все снится.Он уже бороду отрастил как Хоттаб,вспомнил молодость,как в 18 летнем возрасте в Грозном воевал и "бравым обосраным русичам" головы отрэзал(судя по их де-билкуватым заявлениям и уголовным делам)-те до сих пор от его имени вздрагивают,как и ты
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:57
Я в шорті по бітку (точка входу 6920) і BNB (тока входу 15.75). Вже декілька разів поскальпив і вкотре перезайшов. Збирають лонги. І донизу підемо.
П.С. Якщо вдасться, то скину біт і на шорт BNB перезайду повністю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Скільки вже відсотків загалом вдалося наскальпити?
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