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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1749175017511752

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:безнаЛОХових

А я отето сумневаюсь, шо без... особенно на Банане :)
Они ж співпрацюють :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Закрив позиції по BNB і бітку. + 29$

За цим останнім сигналом БНБ в мене +1,4 :))
А про комсу - як прикинути, бажано швидко, скільки її піде? Намагаюся більш мейкером бути. Чи як порахувати, що менш збутково - продовжувати стирчати в позиції, чи плюнути та й закрити з убитком? Є поради?;)
feuerman13121
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:30

  feuerman13121 написав:
  Козак-характерник написав:Закрив позиції по BNB і бітку. + 29$

За цим останнім сигналом БНБ в мене +1,4 :))
А про комсу - як прикинути, бажано швидко, скільки її піде? Намагаюся більш мейкером бути. Чи як порахувати, що менш збутково - продовжувати стирчати в позиції, чи плюнути та й закрити з убитком? Є поради?;)

Ви на споті торгуєте?
  clientage написав:
  Козак-характерник написав:безнаЛОХових

А я отето сумневаюсь, шо без... особенно на Банане :)
Они ж співпрацюють :)

Без веріфікації я... :)

П.С. Перезайшов вдруге на шорт бітка по 6920$ на 10% депо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:10

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:безнаЛОХових

А я отето сумневаюсь, шо без... особенно на Банане :)
Они ж співпрацюють :)


Бред!С кем спивпрацюють??С криптовалютной налоговой?? :shock: Или Тизер и фантики что там Казак гипотетически наторговал приравниваются к налогам??? Так он их завтра про....фукает не ровен час и что?? Пока нет вывода фиата на карту Украинского банка,находящегося в дерриктории этой страны-никаких вопросов быть ни у кого не может вообще..И то,даже в данном случае,если не переводить десятками тысяч-вопросов никаких не будет ни у кого...Спивпрацюють.Ага,Бинансу делать не...уй,как с укр.клоунами спивпрацювать.
P\S Все Казак-суши сухари.Теперь все знают кто финансировал поджог зоны отчуждения,700грамм кокаина(конфискованных по сегодняшним новостям) и продаже оружия в шахты ДНР(на свою родину) и работу в качестве агента ФСБ под прикрытием во Львове.Все Воха-Капець! :mrgreen:
Востаннє редагувалось osafly в Вів 14 кві, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:13

  osafly написав:Спивпрацюють.Ага,Бинансу делать не...уй,как с укр.клоунами спивпрацювать.

Не схотів жадібний кролик, щоб козак в банках гроші тримав. Засунув в мій горщик жадібну лапу. Тепер я в криптовалютних офшорах кайфую! :D І під грушею засинаю... :P Кролик, ти сам собі ворог! Тепер повернути мене до банків, майже нереально. 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:21

  Козак-характерник написав:Не схотів жадібний кролик, щоб козак в банках гроші тримав. Засунув в мій горщик жадібну лапу. 8)


Казак,у тебя мания преследования,чи шо..??? Кроля уже 2 года как у власти нет,а он тебе все снится.Он уже бороду отрастил как Хоттаб,вспомнил молодость,как в 18 летнем возрасте в Грозном воевал и "бравым обосраным русичам" головы отрэзал(судя по их де-билкуватым заявлениям и уголовным делам)-те до сих пор от его имени вздрагивают,как и ты :D
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:45

Козаче, какие прогнозы, пойдём с 6950 вниз или до 7+ будем расти?
bumblebee
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:57

  bumblebee написав:Козаче, какие прогнозы, пойдём с 6950 вниз или до 7+ будем расти?

Я в шорті по бітку (точка входу 6920) і BNB (тока входу 15.75). Вже декілька разів поскальпив і вкотре перезайшов. Збирають лонги. І донизу підемо.

П.С. Якщо вдасться, то скину біт і на шорт BNB перезайду повністю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Скільки вже відсотків загалом вдалося наскальпити?
Zebra
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