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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1750175117521753

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:04

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Скільки вже відсотків загалом вдалося наскальпити?

Я в баксі облік веду. Поки 57$. При плані-мінімумі 35$. Працюю по стахановськи! :)

П.С. Закрив позиції. На момент в баксі. Ітого 71$ на момент. Стаханов пасе задніх. :)

Загалом до тіла депозиту за весь час скальпування?
Zebra
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