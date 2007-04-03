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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:04
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Скільки вже відсотків загалом вдалося наскальпити?
Я в баксі облік веду. Поки 57$. При плані-мінімумі 35$. Працюю по стахановськи!
П.С. Закрив позиції. На момент в баксі. Ітого 71$ на момент. Стаханов пасе задніх.
Загалом до тіла депозиту за весь час скальпування?
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Zebra
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