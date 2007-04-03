RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1750175117521753

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Ви на споті торгуєте?

Фьючамі на бінансі ... клюнув на рекламний гачок :) та й ще карантин... навіть на веліку страхітно погоняти бо щено штрафануть на 17к :(
feuerman13121
 
Повідомлень: 8
З нами з: 29.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:04

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Скільки вже відсотків загалом вдалося наскальпити?

Я в баксі облік веду. Поки 57$. При плані-мінімумі 35$. Працюю по стахановськи! :)

П.С. Закрив позиції. На момент в баксі. Ітого 71$ на момент. Стаханов пасе задніх. :)

Загалом до тіла депозиту за весь час скальпування?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8026
З нами з: 21.09.12
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:14

  Zebra написав:Загалом до тіла депозиту за весь час скальпування?

Тримаю на ф'ючах 1500$. Почав з ними реально працювати 11.04.2020. До того на демо вчився. Все, що вище 1500$ переказую на спотовий гаманець. Зараз на споті 312.72$. Рахуйте! :)

П.С. Вже 83$ за добу на момент!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28146
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:55

  feuerman13121 написав:
  Козак-характерник написав:Ви на споті торгуєте?

Фьючамі на бінансі ... клюнув на рекламний гачок :) та й ще карантин... навіть на веліку страхітно погоняти бо щено штрафануть на 17к :(

Бажано б зі споту починати... :)

  feuerman13121 написав:1.А про комсу - як прикинути, бажано швидко, скільки її піде? Намагаюся більш мейкером бути. 2.Чи як порахувати, що менш збутково - продовжувати стирчати в позиції, чи плюнути та й закрити з убитком? Є поради?;)

1. На калькуляторі. :) Там тієї комісії небагато. Ще й кешбек по рефералці.

2. Краще шукати точку входу і виходу одразу, ніж фіксувати збиток. Тому краще заходити і виходити частинами. Щоб було поле для маневру і можна було усереднити позицію. Це якраз про ризик-менеджмент.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 14 кві, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28146
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, у ви на якому часовому проміжку скальпите?
Скільки пробував скальпити дивлячись на хвилинки... не моє... Нерви шалять ппц... за добу +1 сіда волосинка на голові... наче добре вгадую..але мої нерви не позволяють нормально трейдити, дуже переживаю за свій кошель.
OptiX
 
Повідомлень: 47
З нами з: 13.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:01

  OptiX написав:КХ, у ви на якому часовому проміжку скальпите?
Скільки пробував скальпити дивлячись на хвилинки... не моє... Нерви шалять ппц... за добу +1 сіда волосинка на голові... наче добре вгадую..але мої нерви не позволяють нормально трейдити, дуже переживаю за свій кошель.

В основному на 4 год. Але переглядаю менші й більші таймфрейми. Я ж ще дивлюся на об'єми і свічи, плюс моніторю глибину. Ще орієнтир - ставка фінансування. Вона реально показує, яких позицій більше: лонгів чи шортів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28146
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2097 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1750175117521753
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Trast, yama і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5090, 5091, 5092
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
50910 187755420
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 00:16
Starikan
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9306)
15.04.2020 00:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.