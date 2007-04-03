Фьючамі на бінансі ... клюнув на рекламний гачок та й ще карантин... навіть на веліку страхітно погоняти бо щено штрафануть на 17к
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:04
Загалом до тіла депозиту за весь час скальпування?
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:14
Тримаю на ф'ючах 1500$. Почав з ними реально працювати 11.04.2020. До того на демо вчився. Все, що вище 1500$ переказую на спотовий гаманець. Зараз на споті 312.72$. Рахуйте!
П.С. Вже 83$ за добу на момент!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:55
Бажано б зі споту починати...
1. На калькуляторі. Там тієї комісії небагато. Ще й кешбек по рефералці.
2. Краще шукати точку входу і виходу одразу, ніж фіксувати збиток. Тому краще заходити і виходити частинами. Щоб було поле для маневру і можна було усереднити позицію. Це якраз про ризик-менеджмент.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 14 кві, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, у ви на якому часовому проміжку скальпите?
Скільки пробував скальпити дивлячись на хвилинки... не моє... Нерви шалять ппц... за добу +1 сіда волосинка на голові... наче добре вгадую..але мої нерви не позволяють нормально трейдити, дуже переживаю за свій кошель.
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:01
В основному на 4 год. Але переглядаю менші й більші таймфрейми. Я ж ще дивлюся на об'єми і свічи, плюс моніторю глибину. Ще орієнтир - ставка фінансування. Вона реально показує, яких позицій більше: лонгів чи шортів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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