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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:28
Zebra
то понятно, я условно-примерно...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:49
Zebra написав: чик написав:
с 13марта по 7апреля можно было просто па 4купить и па 7.5 продать - так карта легла, а вот на падении умудряться интрадеить в + буде зачётно...
по 4к можно было купить только если был ордер, цена там продержалась пару секунд
Ну пусть не по 4. а по 5.И продать за 7.40%.Всё правильно Чик написал.Я и сам часто наблюдаю. что потуги приносят меньше прибыли. чем ровное дыхание.Конечно бывают случаи...Но при постоянном тренде лучше не торговать.Урываешь только куски от движения, вроде как в плюсе. но осознаёшь. что сидя ровно было бы даже больше.
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Кучинелли
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:55
Кучинелли написав: Zebra написав: чик написав:
с 13марта по 7апреля можно было просто па 4купить и па 7.5 продать - так карта легла, а вот на падении умудряться интрадеить в + буде зачётно...
по 4к можно было купить только если был ордер, цена там продержалась пару секунд
Ну пусть не по 4. а по 5.И продать за 7.40%.Всё правильно Чик написал.Я и сам часто наблюдаю. что потуги приносят меньше прибыли. чем ровное дыхание.Конечно бывают случаи...Но при постоянном тренде лучше не торговать.Урываешь только куски от движения, вроде как в плюсе. но осознаёшь. что сидя ровно было бы даже больше.
я прокатился от 5053 до 5700, думал будет ретест дна, ну да ладно
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Zebra
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