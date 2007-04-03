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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1751175217531754

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 147
1) дно вже було пройдено
22%
33
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:28

Zebra
то понятно, я условно-примерно...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:49

  Zebra написав:
  чик написав:с 13марта по 7апреля можно было просто па 4купить и па 7.5 продать - так карта легла, а вот на падении умудряться интрадеить в + буде зачётно...

по 4к можно было купить только если был ордер, цена там продержалась пару секунд

Ну пусть не по 4. а по 5.И продать за 7.40%.Всё правильно Чик написал.Я и сам часто наблюдаю. что потуги приносят меньше прибыли. чем ровное дыхание.Конечно бывают случаи...Но при постоянном тренде лучше не торговать.Урываешь только куски от движения, вроде как в плюсе. но осознаёшь. что сидя ровно было бы даже больше.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:55

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  чик написав:с 13марта по 7апреля можно было просто па 4купить и па 7.5 продать - так карта легла, а вот на падении умудряться интрадеить в + буде зачётно...

по 4к можно было купить только если был ордер, цена там продержалась пару секунд

Ну пусть не по 4. а по 5.И продать за 7.40%.Всё правильно Чик написал.Я и сам часто наблюдаю. что потуги приносят меньше прибыли. чем ровное дыхание.Конечно бывают случаи...Но при постоянном тренде лучше не торговать.Урываешь только куски от движения, вроде как в плюсе. но осознаёшь. что сидя ровно было бы даже больше.

я прокатился от 5053 до 5700, думал будет ретест дна, ну да ладно
Zebra
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