Додано: Сер 15 кві, 2020 13:35

1. Торговля без плана



Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру .



Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план . В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:



1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;



2) метод анализа: технический или фундаментальный;



3) выбор площадок для торговли:

- российский или иностранный рынок ценных бумаг;

- рынок акций, срочный или валютный рынок;



4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;



5) правила входа в сделку и другие аспекты.



Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.



Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:



- Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.

- По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?



Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне».



2. Торговля без подготовки



Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.



Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.



После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете .



3. Излишняя самоуверенность



Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.



Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.



Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.



Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.



Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли .



4. Нежелание фиксировать убытки



Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.



Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.



Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.



5. Больше риска — больше денег



Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.



Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).



6. Борьба с трендом



Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.



Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.



Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.



7. Усреднение позиции



Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.



Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.



Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.



Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.



8. Нереализованная прибыль или убыток



Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.



Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.



9. «Любимые» акции



По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.



Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.



10. Использование заемных средств



Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.



В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.



При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли .

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.