Zebra
то понятно, я условно-примерно...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:49
Ну пусть не по 4. а по 5.И продать за 7.40%.Всё правильно Чик написал.Я и сам часто наблюдаю. что потуги приносят меньше прибыли. чем ровное дыхание.Конечно бывают случаи...Но при постоянном тренде лучше не торговать.Урываешь только куски от движения, вроде как в плюсе. но осознаёшь. что сидя ровно было бы даже больше.
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:55
я прокатился от 5053 до 5700, думал будет ретест дна, ну да ладно
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:35
10 ошибок начинающего трейдера
1. Торговля без плана
Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.
Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:
1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;
2) метод анализа: технический или фундаментальный;
3) выбор площадок для торговли:
- российский или иностранный рынок ценных бумаг;
- рынок акций, срочный или валютный рынок;
4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;
5) правила входа в сделку и другие аспекты.
Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.
Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:
- Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
- По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?
Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне».
2. Торговля без подготовки
Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.
Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.
После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете.
3. Излишняя самоуверенность
Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.
Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.
Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.
Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.
Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.
4. Нежелание фиксировать убытки
Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.
Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.
Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.
5. Больше риска — больше денег
Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.
Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).
6. Борьба с трендом
Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.
Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.
Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.
7. Усреднение позиции
Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.
Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.
Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.
Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.
8. Нереализованная прибыль или убыток
Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.
Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.
9. «Любимые» акции
По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.
Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.
10. Использование заемных средств
Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.
В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.
При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 кві, 2020 14:44
глянув, що по SP500 написав орієнтир по арифметичній шкалі, а логарифм 61,8%=2871 ... свято наближається +по індикатору MACD на денному ТФ дід зараз стрьомно виглядає
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:10
Intraday
"Интрадей" - торговля внутри дня, но количество сделок на порядки меньше, чем при скальпинге.
Основные принципы при краткосрочной (интрадей) торговле:
Наблюдательность (если вы не можете наблюдать за графиками и анализировать их движение и текущее положение - "интрадей" не для вас)
Оперативность мышления (в определенный момент нужно увидеть, что настала локальная точка входа в рынок и практически войти в рынок от экстремума, либо от близкого к нему значения, либо же перед началом сильного движения; в противном случае - теряется смысл торговли внутри дня) + необходимо четко отвечать себе на вопрос, когда наступает флет (во флете не торгуйте), а когда идет тренд (в тренде все деньги)
Опыт торговли на бирже значительный (не имея достаточного опыта, вы не сможете выполнить пункт 1 и пункт 2)
Умение грамотно выставлять "стоп-приказ" (от правильного "стоп-приказа" зависит результат торговли внутри дня; в противном случае, вы просто будете фиксировать убытки)
Определить точку выхода из позиции (необходимо грамотно передвигать вслед движению рынка ваш "стоп-приказ", который в случае изменения тенденции - зафиксирует вашу прибыль)
Использовать суммарно на "интрадей" не более 5-10% вашего депозита.
Частая ошибка психологического характера: установили стоп, но при приближении цены к стоп-приказу, стоп начинают отодвигать, что категорически нельзя делать, вы же рассчитали свои риски еще до сделки, зачем терять лишнее.
Краткосрочная торговля или торговля внутри дня ("торговля интрадей") является началом карьеры любого трейдера. Причинами служат несколько обстоятельств. При краткосрочной торговле требуется меньший начальный капитал, к тому же появляется отличная возможность быстрого тестирования выбранных торговых систем.
Трейдер, чья основная деятельность - торговля внутри дня (краткосрочная торговля), обязан учитывать макроэкономические новости и выступление различных чиновников и политиков. Поведение цены в это время практически не поддается прогнозу. В том случае, если у вас нет открытых позиций, лучше такие новости переждать, а при позициях с профитом как можно скорее зафиксировать прибыль. Это представляется оптимальной тактикой в подобной ситуации.
При торговле внутри дня, нужно быть внимательным к тому, какая сейчас идет торговая сессия. Самые активные сессии - европейская и американская. В другие лучше вообще не торговать. Однако, банки, биржи, крупные фирмы и т.д. круглосуточно не работают.
Существенным фактором, влияющим на колебание цен, следует признать день недели. Отмечают два дня - это понедельник и пятница. Часто понедельник начинается с большими гэпами, тем более, если минувшие выходные сопровождались важными макроэкономическими событиями. К тому же, в понедельник многие игроки на рынке занимают выжидательную позицию, присматриваются, анализируют сложившуюся ситуацию. Напротив, по пятницам могут происходить резкие скачки цен. Это объясняется окончанием торговой недели и нежеланием многих трейдеров оставлять на выходные открытые позиции. Они стремятся закрыть сделки, что ведет к движению цен. Еще одним объяснением служит то обстоятельство, что выход важной макроэкономической статистики по США зачастую приходится именно на этот день недели.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:11
Скальпинг
Самый сложный, но и самый перспективный метод торговли. Им пользуются люди, имеющие достаточно времени и опыта, чтобы можно было проводить на рынке от нескольких часов, до полного рабочего дня. Сюда же относятся скальперы и арбитражеры, но у них количество сделок за торговый день может перевалить за тысячу. Такой тип торговли рекомендуется применять людям прошедшим начальную закалку рынком.
Техника скальпинга на фондовом и срочном рынках развивается самым стремительным образом. Правила и индикаторы перестают работать, но мало кто знает, как и где найти новые опережающие сигналы, поэтому техника скальпинга внедрилась в краткосрочную торговлю. Скальпинг относится к высокочастотной торговле для быстрого вхождения в рынок и если эту технику скальпинга применить для внутридневной торговле, то результат удивляет. Скальпирование - это возможность заработать миллион долларов, осуществив миллион сделок.
Важным инструментом для скальпера является очередь заявок - "стакан" котировок. Для скальпинга критически важными условиями прибыльной торговли является низкая брокерская комиссия и скорость выставления заявок. Скальпинг подчиняется четким правилам и неинтуитивен. Скальпинг достаточно сложен и мы не советуем применять его новичкам на рынке. Скальперы нужны рынку, чтобы придавать торгам живости: они выгодны брокерам, биржам и даже крупным игрокам, которые их умело пользуют. Трейдеру необходимо только обладать соответствующей психомоторикой, остальное дело техники. Серьезных скальперов - единицы, - это элита успешных трейдеров. Только нельзя рассматривать скальпинг как постоянный вид деятельности, нельзя замораживать себя в этом состоянии. Этот вид торговли прибылен, но человек сильно устает.
Техника скальпинга при внутридневной торговле практически не приносит убытков, так как риски минимальны. Сделки проводятся в интервале от внутри секунды до нескольких секунд.
Есть несколько способов скальпирования:
спрэд-скальпинг (выставление заявок близко к лучшей цене спроса и лучшей цене предложения)
торговля перед крупным лотом (фронтраннинг (frontrunning) или "забегание вперед" - выставление своего ордера впереди крупной заявки в очереди заявок)
торговля по данным
торговля за поводырем
торговля рыночных неэффективностей
С помощью этого метода можно раскрутить любой минимальный счет до серьезной суммы. Почему так происходит? В основном из-за использования большого плеча, "левериджа".
Плюсы скальпинга:
минимальная начальная сумма
минимальный стоп
возможность быстро увеличить стартовый капитал
Минусы:
большая конкуренция
высокая психологическая нагрузка
необходимость постоянно быть в рынке
ограниченность сверху объема капитала на сделку
невозможно торговать большим количеством лотов (ликвидность скальпинга ограничена) - стратегии скальпинга не масштабируемы
Дополнительные правила: жестко следить за рисками, никогда не высижывать убытки, не усредняться и выводить со счета деньги, превышающие необходимую для торговли сумму.
Надеемся, что эти факты помогли вам лучше понять, что такое скальпинг и подходит ли вам эта стратегия или нет. При скальпинге трейдер пытается заработать порядка 10 тиков на сделке и рискует меньшим количеством тиков. Хороший скальпер всегда выбирает стратегию под себя, автоматизирует ее и постоянно дорабатывает, так как рынок меняется, и стратегия приносящая деньги сегодня не будет работать завтра. Именно поэтому труд его кропотлив и не думайте, что написав раз "идеальную" стратегию вы сможете оставшуюся жизнь почивать лаврах.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:13
Среднесрочная и долгосрочная торговля
Если вы достаточно занятой человек и у вас просто нет времени на освоение и торговлю на финансовых рынках, но очень хотелось бы, то лучше заняться долгосрочной торговлей. Преимущества долгосрочной торговли заключаются в достаточно консервативном подходе к рынку. Как правило, долгосрочные инвесторы вкладывают приличные деньги и набирают себе в портфель большое количество акций разных компаний, желательно, что бы они были из разных сфер деятельности. При редком совершении сделок нацеленных на долгосрочный результат, вы можете просто не обращать внимание на постоянные ценовые колебания в течении дня. Сделки можно совершать по телефону, позвонив своему брокеру. Там же можно получить и небольшой аналитический обзор по дальнейшему движению рынка.
Среднесрочное инвестирование - тип торговли, которым пользуются люди в основном не определившиеся с дальнейшей тактикой работы на финансовом рынке. Если у вас периодически появляется свободное время, которое вы хотели бы использовать в торговле на фондовом или срочном рынке (рынок производных), то лучше отдать предпочтение среднесрочному инвестированию. Вы получите больше опыта в анализе рынка и совершении сделок, чем при долгосрочном инвестировании. А опыт в этом деле, как в принципе и в любом другом - это неотъемлемая часть на пути к своему совершенствованию.
Под среднесрочной торговлей рассматриваем торговлю в промежутке времени от нескольких дней до нескольких недель.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:15
Инвестиции
Что такое инвестиции по своей сути?
Инвестиции - это вложение денежных средств с целью получения прибыли. Получение прибыли является целью инвестиций. У инвестиций есть две важных характеристики: риск и доходность. Риск и доходность имеют взаимосвязь и чаще всего эта взаимосвязь прямо пропорциональная. То есть чем выше потенциальная доходность, тем выше риск понести убытки. Безрисковых инвестиций не бывает - запомните это! Чтобы была возможность получить прибыль, нужно идти на оправданный риск. Кстати, если риск убытков велик, а шанс получить прибыль - мал, то это плохие инвестиции. Если вы соглашаетесь на большой риск, то и премия за это должна быть соответствующая.
Здесь нет путей, гарантированно ведущих в победе, но много простора для творчества, для анализа и действий. Вы не встретите двух инвесторов, вкладывающих деньги 100% одинаково. Инвесторы осваивают это искусство и собственный опыт играет здесь главную роль. Инвестиции подразумевают вложение средств на длительный срок, исчисляемый годами (в отличие от спекуляций на кратковременных колебаниях цены).
Инвестиции бывают как в реальные активы (недвижимость, авторские права, объекты бизнеса), так и в финансовые (акции, паи фондов, облигации). Инвестиции бывают долевые (акции, доля в бизнесе) и долговые (облигации, займы, кредиты). Кстати, в соответствии с этим тезисом, человек, взявший кредит в банке, становится его объектом инвестиции, активом банка, приносящем ему прибыль.
Инвестируя, вы вкладываете, в основном деньги, и в меньшинстве - время и силы.
Инвестиции в акции на длительных промежутках времени с большой вероятностью дадут прибыль, нежели убыток. Чтобы подтвердить этот тезис, взгляните на график ниже: там показано, что стало бы со всего лишь одним долларом, вложенным в фондовый рынок США. Через 200 (!) лет $1 превратился бы $10 000 000. Есть над чем задуматься.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все индексы который день в плюсе,эта х...ня,то во флете,то в минусах.Хотя объемы в принципе не малые.Кто это все покупает на таких уровнях-весьма интересно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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