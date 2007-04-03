|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:33
Да и с Тизером они когда нибудь остановятся??Уже практически 7млрд.Такие рекордные темпы когда нибудь были вообще?? +40% за 1.5 месяца.Это ж просто охрененная эмиссия!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|51029
|187789376
|
|
|6908
|1542464
|
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
|
|38
|47741
|
|