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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1759176017611762>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 148
1) дно вже було пройдено
23%
34
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:59

  Козак-характерник написав:Усереднився по ефіру до 175$. Встав в шорт BNB,EOS, ZEC. Час вже ведмежатам виходити на манеж... :)
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Ох Казак доиграешься...Рынок уже месяц почти болтается в районе 6.2-7тыс....Очень похоже на фазу накопления...Да,она не такая длительная как перед прошлыми туземунами роста в несколько месяцев,но на рывок может вполне хватить...Могут не хомячков заманить,а таких вечных шортунов как ты....штаны с них снять.И не боишься,на таком перепутье в сделки входить?! Отчаянный парень!
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osafly
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:01

Веселі картинки

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:04

  osafly написав:Ох Казак доиграешься...Рынок уже месяц почти болтается в районе 6.2-7тыс....Очень похоже на фазу накопления...Да,она не такая длительная как перед прошлыми туземунами роста в несколько месяцев,но на рывок может вполне хватить...Могут не хомячков заманить,а таких вечных шортунов как ты....штаны с них снять.И не боишься,на таком перепутье в сделки входить?! Отчаянный парень!

Все може бути. Але проти науки не попреш. Розпродажі домінують по всім таймфреймам. Пушистиків спокушають зара на туземун. Дупою відчуваю, що пролив жорсткий буде. Підстрижуть пушистиків під нолик. :) Се ля ві.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 18 кві, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:04

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Ліквідувало?

З чого це? :) На скріні ціна ліквідації. Чекаю ведмежат на лісапєді. :)

Якщо я не помиляюся то це ліквідація по чистій позиції, розраховується якби не було інших.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:05

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Ліквідувало?

З чого це? :) На скріні ціна ліквідації. Чекаю ведмежат на лісапєді. :)

Якщо я не помиляюся то це ліквідація по чистій позиції, розраховується якби не було інших.

Ні, по кожній окремо. Але цифра плаваюча. Змінюється з ціною і сумою забезпечення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:08

  bumblebee написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Ліквідувало?

З чого це? :) На скріні ціна ліквідації. Чекаю ведмежат на лісапєді. :)

Козаче, ви з х10? Я вже ліквідований, стояв в шорті ефіру з х20, мінус 50 зелених.

Так, з 10. Я ж писав, що 20 це суперризик.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:12

  Козак-характерник написав:
  bumblebee написав:
  Козак-характерник написав:З чого це? :) На скріні ціна ліквідації. Чекаю ведмежат на лісапєді. :)

Козаче, ви з х10? Я вже ліквідований, стояв в шорті ефіру з х20, мінус 50 зелених.

Так, з 10. Я ж писав, що 20 це суперризик.

йому з 50 баксами на депо, які ліквідувало можна й х50 бавитись. Я не розумію навіщо з такими сумами трейдити?))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чекаю ретест 7400, якщо не пробиваємо я в шорт також)
OptiX
 
Повідомлень: 52
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:20

  OptiX написав:йому з 50 баксами на депо, які ліквідувало можна й х50 бавитись. Я не розумію навіщо з такими сумами трейдити?))

Можна і з 50 баксів розкрутитися. Нічого, його мука буде й йому ж наука! :) Це бесцінний досвід. Головне проаналізувати помилки свої. І знов до бою! :)
  OptiX написав:Чекаю ретест 7400, якщо не пробиваємо я в шорт також)

Бог в поміч! Але не забуваймо про жадібність. Можна прогавити файну ціну для входа в шорт. Краще вже усередняти те, що є.

  Козак-характерник написав:Имеется еще один человеческий порок, который погубил немало трейдеров - жадность. Многие из нас хотят добиться всего и сразу. В основе этого лежит закон естественного отбора, когда каждое существо на планете, в том числе и человек, вынуждено конкурировать и выживать. Все хотят накопить как можно больше ресурсов. Ничего в этом нет плохого по сути до тех пор, пока человек не пришел на рынок. Жадность является основой для других пороков, таких как нетерпеливости и азарта. Вашей жадностью пользуются другие, более опытные игроки.

Страх и жадность - вот что лежит в основе проблем большинства людей. Забывайте об их существовании, когда открываете торговый терминал. Только при наличии четкого и проработанного плана действий на рынке, при ежедневной работе на рынке и над собой, при постоянном анализе своих действий, вы реально сможете решить многие проблемы. На 100% вы не избавитесь от этих качеств никогда. Да и зачем калечить свою душу и реальную жизнь. Просто действуйте как профи, думайте как профи, живите как профи. Никаких спонтанных непродуманных действий. Иначе пострадает не только ваш депозит, но и ваша психика. И никогда не бойтесь убытков.


Вы не можете управлять рынком, но вы можете управлять собой. Кому это удается, тот достигает успеха, даже с примитивной торговой системой. Начинайте работать над собой. Выявляйте свои слабые стороны, усиливайте их сильными качествами. Изучайте психологию человеческого поведения, чтобы понимать, как действует слабое большинство и как сильное меньшинство получает прибыль. Издана масса прекрасных книг о психологии. От вас же необходимо только желание заниматься самообразованием. Рынки - это на 90% психология, потому что на них работают такие же, как и вы, люди. И каждый из них подвержен воздействию страхов и жадности.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:31

Так, з 10. Я ж писав, що 20 це суперризик.[/quote]
йому з 50 баксами на депо, які ліквідувало можна й х50 бавитись. Я не розумію навіщо з такими сумами трейдити?))[/quote]
Вирішив спробувати, після роботи поторгувати) закинув 20 зелених, підняв до 100 до останнього моменту, але маємо що маємо )
bumblebee
 
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