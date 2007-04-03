bumblebee написав:Вирішив спробувати, після роботи поторгувати) закинув 20 зелених, підняв до 100 до останнього моменту, але маємо що маємо )
Завжди треба мати запас на усереднення. Не входити на всю суму депо. Залиште собі поле для маневру. Щоб до 20 штук за біток міцності вистачило. Звичайно з серйознішими сумами, ніж 50$. Ми натягнемо цим маніпулям око на дупу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.