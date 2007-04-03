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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1759176017611762

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 148
1) дно вже було пройдено
23%
34
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:38

  bumblebee написав:Вирішив спробувати, після роботи поторгувати) закинув 20 зелених, підняв до 100 до останнього моменту, але маємо що маємо )

Завжди треба мати запас на усереднення. Не входити на всю суму депо. Залиште собі поле для маневру. Щоб до 20 штук за біток міцності вистачило. :) Звичайно з серйознішими сумами, ніж 50$. Ми натягнемо цим маніпулям око на дупу! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:51

Туземун!

Буіт тока даражать... :) Терміново тре тарити на усю катлєту... :wink:
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28191
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1759176017611762
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