Завжди треба мати запас на усереднення. Не входити на всю суму депо. Залиште собі поле для маневру. Щоб до 20 штук за біток міцності вистачило. Звичайно з серйознішими сумами, ніж 50$. Ми натягнемо цим маніпулям око на дупу!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:38
Завжди треба мати запас на усереднення. Не входити на всю суму депо. Залиште собі поле для маневру. Щоб до 20 штук за біток міцності вистачило. Звичайно з серйознішими сумами, ніж 50$. Ми натягнемо цим маніпулям око на дупу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:51
Туземун!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 18 кві, 2020 20:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот тут я с тобой согласен.Слишком много оптимизма возникло на фоне полной ж опы в мире.Такого не бывает.
Додано: Суб 18 кві, 2020 21:02
Откуда то ж прирастает новый тезер. Хотя я в крипту после 2018 ни копейки не занёс, только вывожу.
Додано: Нед 19 кві, 2020 00:30
Чанпэн Чжао поделился своим взглядом
Выступая на конференции BlockDown 2020, генеральный директор и учредитель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао поделился своим взглядом на криптовалютные активы в условиях нынешнего глобального климата экономической неопределенности.
BlockDown 2020 — это двухдневная конференция, которая проводится в виртуальном формате с 16 по 17 апреля.
Чжао признал, что 2020 год является «непростым с точки зрения глобальной среды», но криптовалютный бизнес идет неплохо.
«Несмотря на то, что цена биткоина упала, мы наблюдаем значительный рост активности в торговле», — сказал он, подчеркнув, что объем торгов на крупных биржах вырос в 3-5 раз.
По его словам, большинство криптовалютных инвесторов, включая его самого, не ожидали, что агрессивное падение на традиционных рынках окажет влияние на криптовалютный рынок:
«Все думали, что в условиях экономического кризиса цена биткоина будет расти. Но когда традиционные рынки упали на 5%, люди потеряли огромные деньги».
Чжао полагает, что крах рынка ускорила спешка трейдеров, в один момент попытавшихся продать криптовалюту за фиат. Заглядывая в будущее, он считает рекордную торговую активность на фоне мартовского краха положительным предзнаменованием для криптовалютных рынков.
Глава Binance отметил, что исторически сложилось так, что «всякий раз, когда цена падает и стабилизируется на более низком уровне, объемы торгов снижаются, но в нынешней ситуации мы наблюдаем гораздо более высокие объемы торгов». Чжао сделал заключение, в отрасль заходит гораздо большее количество людей, а значит и низкие цены не останутся таковыми слишком долго.
Хотя Чжао ожидает, что количественное смягчение в конечном итоге приведет к более широкому внедрению криптовалюты, он отметил, что многие участники рынка слишком оптимистично настроены относительно воздействия данных экономических мер на криптовалютный рынок в краткосрочной перспективе:
«Полагаю, что многие ожидают немедленного эффекта. Они думают, что ФРС печатает деньги и цена биткоина пойдет вверх, так как люди будут покупать на эти деньги криптовалюту. Но никто еще не получил эти деньги и все еще думают, как их распределить. Однако, если вы увеличиваете предложение фиатной валюты, а биткоин является ограниченным активом, в конечном итоге, математика сработает. Поэтому я думаю, что мы увидим последствия эмиссии через несколько месяцев».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 19 кві, 2020 01:39
Додано: Нед 19 кві, 2020 01:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 19 кві, 2020 02:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 19 кві, 2020 02:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Азия как всегда проснулась и начала разгонять тренд. Начнут ложиться спать - пойдет все в обратную сторону.
Додано: Нед 19 кві, 2020 03:55
На ф'ючах тримаю 1500$, як базову суму, якою ризикую. В разі потреби маю запас на споті. Там тримаю страхову суму і переказую туди профіт з ф'ючей. При наближенні критичної позначки, докидую на на ф'ючерсний гаманець зі споту, щоб усереднити шорт чи лонг. Я ж кажу, що тут повинен бути управлінський план. І треба дотримуватися ризик-менеджменту. Наразі довів суму там до 3500$, завдяки усередненню. Крім того, завдяки диверсифікації, щось продаю, а на цю сумму докупаю ф'юч, що не так просів в ціні, або виріс, в залежності лонг то чи шорт. Тасую по ходу торгів кошик, щоб добитися мультіліцирующого ефекту. Дивлюся на кореляцію. Буває додатково до пари сотень так наколядую в процесі перехресних торгів...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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