Додано: Нед 19 кві, 2020 00:30

Козак-характерник написав: Однако, не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или глобального характера, как, например, начало войны, террористический акт 11 сентября и т.п.), вы можете опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки. Каким бы совершенным программным обеспечением и доступом к новостным потокам Вы не обладали, сомнительно, что даже через интернет Вы можете иметь более быструю и достоверную информацию, чем та, которой обладают крупные игроки рынка форекс. И уж тем более, навряд ли Вы в состоянии обладать инсайдерской информацией. Поэтому - ЛЮБУЮ НОВОСТЬ, которую Вы узнали через интернет, РЫНОК НАВЕРНЯКА УЖЕ ЗНАЕТ.



Следовательно, Ваша задача остается все той же: следовать за рынком, а не пытаться его опередить. Тем более, что очень часто бывает, что оценка рынком какой-нибудь новости бывает и запоздалой, и неадекватной, и прямо противоположной тому, что можно было бы ожидать .

Однако, не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или глобального характера, как, например, начало войны, террористический акт 11 сентября и т.п.), вы можете опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки.

он считает рекордную торговую активность на фоне мартовского краха положительным предзнаменованием для криптовалютных рынков

«всякий раз, когда цена падает и стабилизируется на более низком уровне, объемы торгов снижаются, но в нынешней ситуации мы наблюдаем гораздо более высокие объемы торгов». Чжао сделал заключение, в отрасль заходит гораздо большее количество людей, а значит и низкие цены не останутся таковыми слишком долго

Козак-характерник написав: Вы не можете управлять рынком, но вы можете управлять собой. Кому это удается, тот достигает успеха, даже с примитивной торговой системой. Начинайте работать над собой. Выявляйте свои слабые стороны, усиливайте их сильными качествами. Изучайте психологию человеческого поведения, чтобы понимать, как действует слабое большинство и как сильное меньшинство получает прибыль. Издана масса прекрасных книг о психологии. От вас же необходимо только желание заниматься самообразованием. Рынки - это на 90% психология, потому что на них работают такие же, как и вы, люди. И каждый из них подвержен воздействию страхов и жадности . Вы не можете управлять рынком, но вы можете управлять собой. Кому это удается, тот достигает успеха, даже с примитивной торговой системой. Начинайте работать над собой. Выявляйте свои слабые стороны, усиливайте их сильными качествами. Изучайте психологию человеческого поведения, чтобы понимать, как действует слабое большинство и как сильное меньшинство получает прибыль. Издана масса прекрасных книг о психологии. От вас же необходимо только желание заниматься самообразованием.

Выступая на конференции BlockDown 2020, генеральный директор и учредитель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао поделился своим взглядом на криптовалютные активы в условиях нынешнего глобального климата экономической неопределенности.BlockDown 2020 — это двухдневная конференция, которая проводится в виртуальном формате с 16 по 17 апреля.Чжао признал, что 2020 год является «непростым с точки зрения глобальной среды», но криптовалютный бизнес идет неплохо.«Несмотря на то, что цена биткоина упала, мы наблюдаем значительный рост активности в торговле», — сказал он, подчеркнув, что объем торгов на крупных биржах вырос в 3-5 раз.По его словам, большинство криптовалютных инвесторов, включая его самого, не ожидали, что агрессивное падение на традиционных рынках окажет влияние на криптовалютный рынок:«Все думали, что в условиях экономического кризиса цена биткоина будет расти. Но когда традиционные рынки упали на 5%, люди потеряли огромные деньги».Чжао полагает, что крах рынка ускорила спешка трейдеров, в один момент попытавшихся продать криптовалюту за фиат. Заглядывая в будущее,Глава Binance отметил, что исторически сложилось так, чтоХотя Чжао ожидает, что количественное смягчение в конечном итоге приведет к более широкому внедрению криптовалюты, он отметил, что многие участники рынка слишком оптимистично настроены относительно воздействия данных экономических мер на криптовалютный рынок в краткосрочной перспективе:«Полагаю, что многие ожидают немедленного эффекта. Они думают, что ФРС печатает деньги и цена биткоина пойдет вверх, так как люди будут покупать на эти деньги криптовалюту. Но никто еще не получил эти деньги и все еще думают, как их распределить. Однако, если вы увеличиваете предложение фиатной валюты, а биткоин является ограниченным активом, в конечном итоге, математика сработает. Поэтому я думаю, что мы увидим последствия эмиссии через несколько месяцев».