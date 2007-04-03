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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1759176017611762

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 148
1) дно вже було пройдено
23%
34
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:38

  bumblebee написав:Вирішив спробувати, після роботи поторгувати) закинув 20 зелених, підняв до 100 до останнього моменту, але маємо що маємо )

Завжди треба мати запас на усереднення. Не входити на всю суму депо. Залиште собі поле для маневру. Щоб до 20 штук за біток міцності вистачило. :) Звичайно з серйознішими сумами, ніж 50$. Ми натягнемо цим маніпулям око на дупу! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:51

Туземун!

Буіт тока даражать... :) Терміново тре тарити на усю катлєту... :wink:
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 20:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Все може бути. Але проти науки не попреш. Розпродажі домінують по всім таймфреймам. Пушистиків спокушають зара на туземун. Дупою відчуваю, що пролив жорсткий буде. Підстрижуть пушистиків під нолик. Се ля ві.


Вот тут я с тобой согласен.Слишком много оптимизма возникло на фоне полной ж опы в мире.Такого не бывает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 21:02

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Все може бути. Але проти науки не попреш. Розпродажі домінують по всім таймфреймам. Пушистиків спокушають зара на туземун. Дупою відчуваю, що пролив жорсткий буде. Підстрижуть пушистиків під нолик. Се ля ві.


Вот тут я с тобой согласен.Слишком много оптимизма возникло на фоне полной ж опы в мире.Такого не бывает.

Откуда то ж прирастает новый тезер. Хотя я в крипту после 2018 ни копейки не занёс, только вывожу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:30

Чанпэн Чжао поделился своим взглядом

  Козак-характерник написав:Однако, не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или глобального характера, как, например, начало войны, террористический акт 11 сентября и т.п.), вы можете опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки. Каким бы совершенным программным обеспечением и доступом к новостным потокам Вы не обладали, сомнительно, что даже через интернет Вы можете иметь более быструю и достоверную информацию, чем та, которой обладают крупные игроки рынка форекс. И уж тем более, навряд ли Вы в состоянии обладать инсайдерской информацией. Поэтому - ЛЮБУЮ НОВОСТЬ, которую Вы узнали через интернет, РЫНОК НАВЕРНЯКА УЖЕ ЗНАЕТ.

Следовательно, Ваша задача остается все той же: следовать за рынком, а не пытаться его опередить. Тем более, что очень часто бывает, что оценка рынком какой-нибудь новости бывает и запоздалой, и неадекватной, и прямо противоположной тому, что можно было бы ожидать.

Выступая на конференции BlockDown 2020, генеральный директор и учредитель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао поделился своим взглядом на криптовалютные активы в условиях нынешнего глобального климата экономической неопределенности.

BlockDown 2020 — это двухдневная конференция, которая проводится в виртуальном формате с 16 по 17 апреля.

Чжао признал, что 2020 год является «непростым с точки зрения глобальной среды», но криптовалютный бизнес идет неплохо.

«Несмотря на то, что цена биткоина упала, мы наблюдаем значительный рост активности в торговле», — сказал он, подчеркнув, что объем торгов на крупных биржах вырос в 3-5 раз.

По его словам, большинство криптовалютных инвесторов, включая его самого, не ожидали, что агрессивное падение на традиционных рынках окажет влияние на криптовалютный рынок:

«Все думали, что в условиях экономического кризиса цена биткоина будет расти. Но когда традиционные рынки упали на 5%, люди потеряли огромные деньги».

Чжао полагает, что крах рынка ускорила спешка трейдеров, в один момент попытавшихся продать криптовалюту за фиат. Заглядывая в будущее, он считает рекордную торговую активность на фоне мартовского краха положительным предзнаменованием для криптовалютных рынков.

Глава Binance отметил, что исторически сложилось так, что «всякий раз, когда цена падает и стабилизируется на более низком уровне, объемы торгов снижаются, но в нынешней ситуации мы наблюдаем гораздо более высокие объемы торгов». Чжао сделал заключение, в отрасль заходит гораздо большее количество людей, а значит и низкие цены не останутся таковыми слишком долго. :)

Хотя Чжао ожидает, что количественное смягчение в конечном итоге приведет к более широкому внедрению криптовалюты, он отметил, что многие участники рынка слишком оптимистично настроены относительно воздействия данных экономических мер на криптовалютный рынок в краткосрочной перспективе:

«Полагаю, что многие ожидают немедленного эффекта. Они думают, что ФРС печатает деньги и цена биткоина пойдет вверх, так как люди будут покупать на эти деньги криптовалюту. Но никто еще не получил эти деньги и все еще думают, как их распределить. Однако, если вы увеличиваете предложение фиатной валюты, а биткоин является ограниченным активом, в конечном итоге, математика сработает. Поэтому я думаю, что мы увидим последствия эмиссии через несколько месяцев». :)

  Козак-характерник написав:Вы не можете управлять рынком, но вы можете управлять собой. Кому это удается, тот достигает успеха, даже с примитивной торговой системой. Начинайте работать над собой. Выявляйте свои слабые стороны, усиливайте их сильными качествами. Изучайте психологию человеческого поведения, чтобы понимать, как действует слабое большинство и как сильное меньшинство получает прибыль. Издана масса прекрасных книг о психологии. От вас же необходимо только желание заниматься самообразованием. Рынки - это на 90% психология, потому что на них работают такие же, как и вы, люди. И каждый из них подвержен воздействию страхов и жадности.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:39

  Козак-характерник написав:Ні, по кожній окремо. Але цифра плаваюча. Змінюється з ціною і сумою забезпечення.

З того скріншота, що я бачу, то ліквідація дуже близько, або дехто тут приховує реальний розмір депозиту :wink:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уже можна спробувати взяти шорт із усередненням на 195-200 зі стопом на 215-220.
Наблизились до верхньої межі каналу.

Що і зробив - гру починаю.

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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт 100 ефіра до евро.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Азия как всегда проснулась и начала разгонять тренд. Начнут ложиться спать - пойдет все в обратную сторону.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:55

  Zebra написав:З того скріншота, що я бачу, то ліквідація дуже близько, або дехто тут приховує реальний розмір депозиту :wink:

На ф'‎ючах тримаю 1500$, як базову суму, якою ризикую. В разі потреби маю запас на споті. :) Там тримаю страхову суму і переказую туди профіт з ф'‎ючей. При наближенні критичної позначки, докидую на на ф'‎ючерсний гаманець зі споту, щоб усереднити шорт чи лонг. Я ж кажу, що тут повинен бути управлінський план. І треба дотримуватися ризик-менеджменту. Наразі довів суму там до 3500$, завдяки усередненню. :wink: Крім того, завдяки диверсифікації, щось продаю, а на цю сумму докупаю ф'‎юч, що не так просів в ціні, або виріс, в залежності лонг то чи шорт. Тасую по ходу торгів кошик, щоб добитися мультіліцирующого ефекту. Дивлюся на кореляцію. Буває додатково до пари сотень так наколядую в процесі перехресних торгів... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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