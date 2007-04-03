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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 кві, 2020 21:58
osafly написав:
Ох хлопцы....Натянут Вам глаз на ж...с Вашим шортом.Жду биток у уровней 8-8.2к. Кстати,не забываем что у ZECа в этом году так же....халвинг,только осенью...
да, что то подозрительно ZEC закрепился выше 46 и не откатывается
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Додано: Нед 19 кві, 2020 22:59
Я сам ZEC держу...и пока держать буду....как и всю остальную альту...Пока слил лишь XTZ по 1.91 перед последним падением несколько дней назад, все равно зафиксив почти 2х...Но нужно было держать дальше,как показывает рынок-это было преждевременное решение с моей стороны..но лучше синица в руках. Остальное все буду держать до указанных уровней битка,а там посмотрим..
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Додано: Нед 19 кві, 2020 23:35
osafly написав:
Я сам ZEC держу...и пока держать буду....как и всю остальную альту...Пока слил лишь XTZ по 1.91 перед последним падением несколько дней назад, все равно зафиксив почти 2х...Но нужно было держать дальше,как показывает рынок-это было преждевременное решение с моей стороны..но лучше синица в руках. Остальное все буду держать до указанных уровней битка,а там посмотрим..
Если бы я был ходлером биткоина, я бы его вообще не продавал. Он сходит на 20к ещё раз. А пока мы торгуем, ждём пролива на 2.5к, может повезет.
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