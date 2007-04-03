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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1761176217631764

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:58

  osafly написав:Ох хлопцы....Натянут Вам глаз на ж...с Вашим шортом.Жду биток у уровней 8-8.2к. Кстати,не забываем что у ZECа в этом году так же....халвинг,только осенью...

да, что то подозрительно ZEC закрепился выше 46 и не откатывается
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я сам ZEC держу...и пока держать буду....как и всю остальную альту...Пока слил лишь XTZ по 1.91 перед последним падением несколько дней назад, все равно зафиксив почти 2х...Но нужно было держать дальше,как показывает рынок-это было преждевременное решение с моей стороны..но лучше синица в руках. Остальное все буду держать до указанных уровней битка,а там посмотрим..
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:35

  osafly написав:Я сам ZEC держу...и пока держать буду....как и всю остальную альту...Пока слил лишь XTZ по 1.91 перед последним падением несколько дней назад, все равно зафиксив почти 2х...Но нужно было держать дальше,как показывает рынок-это было преждевременное решение с моей стороны..но лучше синица в руках. Остальное все буду держать до указанных уровней битка,а там посмотрим..

Если бы я был ходлером биткоина, я бы его вообще не продавал. Он сходит на 20к ещё раз. А пока мы торгуем, ждём пролива на 2.5к, может повезет.
Zebra
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