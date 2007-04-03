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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1762176317641765

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:05

Лийте! Лийте та не жалійте!

  Козак-характерник написав: Можливо ще буде одна хвиля вниз. Спостерігаємо. Зек повинен повернутися на свої ісходні позиції, а значить і інші альти поллють.

Ось і друга хвиля зливу... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:09

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав: Можливо ще буде одна хвиля вниз. Спостерігаємо. Зек повинен повернутися на свої ісходні позиції, а значить і інші альти поллють.

Ось і друга хвиля зливу... :)

Думаю ZEC ти закриєш як не сьогодні, то завтра.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:14

  Zebra написав:Думаю ZEC ти закриєш як не сьогодні, то завтра.

Почекаю...Там був шикарний мінус -170% вчора. Тиснули на психіку, щоб лося зафіксив. Але Бог ніколи не залишить козака напризволяще. :)

Продав остаточно кефір по 172. + 219$ на морозиво! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:17

Маржа

Стикнувся з мінусом и ризиком ліквідації...Тому по маржі інфо...

Кросс-маржа - это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Любой реализованный PNL из других позиций может помочь в добавлении маржи на проигрышную позицию.

Изолированная маржа- это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Если сумма обеспечения недостаточна для поддержки убытка, позиция будет вынуждена ликвидироваться. Таким образом, этот метод маржи имеет более высокий риск ликвидации, но убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения, а не всей учетной записью.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:30

Про трейдинг

Люди, решившие самостоятельно работать на биржах, похожи на героев. Однако даже герои требуют особое внимание. Решившие пройти путь от новичка до стреляного профи, нуждаются в помощи и советах. Далеко не все выживают на полях биржевых баталий. Хотя сейчас множество ресурсов в рунете предлагают образовательные программы. Качество большинства из них оставляет желать лучшего. Да и как можно стать профи после прочтения нескольких уроков и просмотра видео-ролика о золотых горах? Надо работать. Трейдинг – работа. Серьезная работа. Причем работа над самим собой.

Биржевой трейдинг в мире развивается головокружительными темпами, привлекая к себе все больше и больше новых участников. На западе люди имеют доступ к современной профессиональной аналитике, методикам, системам, литературе и т.д. Качество образования также находится на более высоком уровне. Отсюда легко сделать вывод о том, кто имеет больше преимуществ на биржах. Необходимо ликвидировать свою безграмотность до открытия реального счета, приложив к процессу самообразования некоторые усилия и затратив изрядное количество времени.

Нужен ли он вам как источник доходов.

Что потребуется от вас как от трейдера.

Каким нужно быть человеком, чтобы попасть в число 5% счастливчиков, которые регулярно делают серьезные деньги на рынках.

Когда вы осознанно примите решение о том, что трейдинг - это тот вид деятельности, который подходим именно вам, то тогда можете переходить к обучению. Хочется сразу разрушить заблуждение, что трейдинг - это просто. Трейдинг - далеко не такое простое занятие, как пишут некоторые авторы в своих книжках для начинающих. Вам потребуется затратить значительное количество времени для изучения теоретических материалов, а также на практику, практику, практику... Некоторые тратят годы, чтобы освоить профессию трейдера.

Если бы кто-нибудь много лет назад показал что и как правильно нужно делать, мы бы избежали многих трудностей и проблем. Но, к сожалению, у нас не было учителей. Вы находитесь в более лучших условиях.

Решение стать трейдером - серьезное решение. Мы желаем вам удачи на это пути!

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Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 20 кві, 2020 22:42, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера уже $7 млрд
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир красопетта пляшет в канале. Нет у меня выдержки никогда держать шорт.

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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биткоин в апаснасте - пробой канала - высокая вероятность полета на 5500

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:57

  Zebra написав:Эфир красопетта пляшет в канале. Нет у меня выдержки никогда держать шорт.

Не засмучуйся від недоотриманих прибутків. Бійся збитків! Краще синиця в руках, ніж журавель в небі! :) Трейдеру потрібний лише двіж, неважливо в якому напрямку. Двіж - це заробіток! :wink: І своєчасно фіксувати будь який профіт, а не лося! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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