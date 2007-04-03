Додано: Пон 20 кві, 2020 22:30

Люди, решившие самостоятельно работать на биржах, похожи на героев. Однако даже герои требуют особое внимание. Решившие пройти путь от новичка до стреляного профи, нуждаются в помощи и советах. Далеко не все выживают на полях биржевых баталий. Хотя сейчас множество ресурсов в рунете предлагают образовательные программы. Качество большинства из них оставляет желать лучшего. Да и как можно стать профи после прочтения нескольких уроков и просмотра видео-ролика о золотых горах? Надо работать. Трейдинг – работа. Серьезная работа. Причем работа над самим собой.Биржевой трейдинг в мире развивается головокружительными темпами, привлекая к себе все больше и больше новых участников. На западе люди имеют доступ к современной профессиональной аналитике, методикам, системам, литературе и т.д. Качество образования также находится на более высоком уровне. Отсюда легко сделать вывод о том, кто имеет больше преимуществ на биржах. Необходимо ликвидировать свою безграмотность до открытия реального счета, приложив к процессу самообразования некоторые усилия и затратив изрядное количество времени.Нужен ли он вам как источник доходов.Что потребуется от вас как от трейдера.Каким нужно быть человеком, чтобы попасть в число 5% счастливчиков, которые регулярно делают серьезные деньги на рынках.Когда вы осознанно примите решение о том, что трейдинг - это тот вид деятельности, который подходим именно вам, то тогда можете переходить к обучению. Хочется сразу разрушить заблуждение, что трейдинг - это просто. Трейдинг - далеко не такое простое занятие, как пишут некоторые авторы в своих книжках для начинающих. Вам потребуется затратить значительное количество времени для изучения теоретических материалов, а также на практику, практику, практику... Некоторые тратят годы, чтобы освоить профессию трейдера.Если бы кто-нибудь много лет назад показал что и как правильно нужно делать, мы бы избежали многих трудностей и проблем. Но, к сожалению, у нас не было учителей. Вы находитесь в более лучших условиях.Решение стать трейдером - серьезное решение. Мы желаем вам удачи на это пути!Для реєстрації на Biance...Ф'ючерси: реферальний код 40246734Чи перейдіть за посиланнямТоргівля на споті: реферальний код 35764516Чи перейдіть за посиланням