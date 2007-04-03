Додано: Вів 21 кві, 2020 14:04

Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим доступным капиталом.



Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максимальной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер открытой позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него .



Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".



Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.



Наиболее распространенные тактики управления капиталом:



торговля всем капиталом

фиксированный лот

фиксированный процент (фракция, доля)

оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince)

безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl).

фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)



Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке ). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забывайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубыточные уровни, то есть когда результат вашей сделки будет как минимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".



Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положительного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы .



Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой системе, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному исполнению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.