Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим доступным капиталом.
Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максимальной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер открытой позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него.
Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".
Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.
Наиболее распространенные тактики управления капиталом:
торговля всем капиталом фиксированный лот фиксированный процент (фракция, доля) оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince) безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl). фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)
Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забывайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубыточные уровни, то есть когда результат вашей сделки будет как минимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".
Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положительного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы.
Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой системе, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному исполнению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Основой любых действий на рынке является хорошо продуманный торговый план (ТП).
Основное правило - никогда не торговать без плана, и когда ТП составлен, никогда его не нарушать.
Работа без плана приводит к хаотичности и спонтанности действий, подверженных эмоциям.
Еще до открытия позиции должны быть определены:
цена открытия позиции размер открываемой позиции уровень ордера стоп-лосс планируемый уровень взятия прибыли
Это необходимо для того, чтобы определить возможное соотношение риск/вознаграждение и проверить приемлемость риска.
Торговый план должен однозначно определять действия трейдера при двух вариантах развития событий:
1. Цена движется противоположно открытой позиции
2. Цена движется в направлении открытой позиции
Торговый план составляется до открытия позиции, когда трейдер находится в уравновешенном эмоциональном состоянии и может адекватно мыслить. После открытия позиции следует предельно точно следовать торговому плану и не позволять себе вносить в него изменения в ходе торговли. После закрытия позиции производится анализ полученных результатов, оценивается оптимальность действий, и делаются выводы на будущее.
Торговля не заканчивается, когда вы закрываете вашу позицию. Вы должны проанализировать ее и извлечь из нее уроки. Многие игроки после закрытия позиции забывают про нее и начинают искать следующую сделку. Они упускают существенные элементы пути к уровню профессионального трейдера - анализ прошлого и самоанализ.
Вы нашли хорошую сделку? Какие индикаторы оказались полезны, а какие не сработали? Насколько хорош, оказался ваш старт? Была ли начальная остановка слишком близко или слишком далеко? Почему и на сколько? Вы сдвинули остановку на уровень безубыточности слишком рано или слишком поздно? Были ли ваши остановки сохранения прибыли слишком жесткими или слишком мягкими? Вы распознали сигналы к выходу из игры? Что следовало бы сделать иначе? Как вы себя чувствовали на разных этапах игры? Такой анализ служит лучшим противоядием от эмоциональной игры.
Задайте себе эти и другие вопросы и учитесь на своих ответах. Спокойный, взвешенный анализ даст вам больше, чем хвастовство прибылями или погружение в печаль.
Если Вы новичок, рекомендуется начать вести журнал "до и после" торгов.
Запишите ваш торговый план. Запишите причины для выхода и то, что вы сделали правильно, а что - неверно. Вы получите историю своих сделок и мыслей в картинках. Этот журнал поможет вам учиться на прошлом опыте и обнаружить пробелы в вашем мышлении.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.