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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 176417651766176717681769>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зашортил биток с плечом с 7000 до 6815. (в сумме 0.4 битка). Неудачно входил - вечером 16.04, сидел 4 дня смотрел как он рос. Сейчас вышел.

Интересно куда всё это погонят азиаты?

Смотрю падения от 27.03 и 10.04 были по 8%.
Сейчас было 6%.
Если будет 8%, то это уровень 6600. Но это уже ниже этого восходящего канала.
Востаннє редагувалось Витаха в Пон 20 кві, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:47

  Витаха написав:Зашортил биток с плечом с 7000 до 6815. (в сумме 0.4 битка). Неудачно входил - вечером 16.04, сидел 4 дня смотрел как он рос. Сейчас вышел.

Щирі козацькі вітання! Кайфуєм!!! :) Слава Ісусу Христу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

подскажите стоит ли перед халвингом биткоин покупать или лучше после?
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:51

  Aviq написав:подскажите стоит ли перед халвингом биткоин покупать или лучше после?

Цього ніхто не знає. Тут торгують переважно, а не інвестори. Думаю, що не варто. Всі цього чекають, а буде навпаки. Краще перечекати. Але рішення приймати Вам. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:21

Дякую, друзі!

Хочу висловити подяку моїм двом рефералам! Дай вам Бог здоров'‎я і добра! :)
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П.С. І успішних торгів! Ваш успіх є і моїм успіхом! :P Наш спільний успіх!

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:53

  zРадио написав:После сегодняшней торговли WTI даже говно-альты не могут считаться волатильным активом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

річ же про аномальну волатильність, на дампові біткоїна і шіткоїнів ціна не може бути негативною :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 13:02

  TylerTruman_ написав:
  zРадио написав:После сегодняшней торговли WTI даже говно-альты не могут считаться волатильным активом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

річ же про аномальну волатильність, на дампові біткоїна і шіткоїнів ціна не може бути негативною :roll:


Когда я писал то сообщение, фьючи на WTI торговались еще выше нуля )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 14:04

Управление капиталом и риск-менеджмент

Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим доступным капиталом.

Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максимальной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер открытой позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него.

Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".

Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.

Наиболее распространенные тактики управления капиталом:

торговля всем капиталом
фиксированный лот
фиксированный процент (фракция, доля)
оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince)
безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl).
фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)

Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забывайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубыточные уровни, то есть когда результат вашей сделки будет как минимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".

Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положительного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы.

Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой системе, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному исполнению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 16:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю в шорты с плечом при пробитии 6750.
Уже в пятый раз опустились ниже 6800.
Востаннє редагувалось Витаха в Вів 21 кві, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:22

Торговий план

Основой любых действий на рынке является хорошо продуманный торговый план (ТП).

Основное правило - никогда не торговать без плана, и когда ТП составлен, никогда его не нарушать.

Работа без плана приводит к хаотичности и спонтанности действий, подверженных эмоциям.

Еще до открытия позиции должны быть определены:

цена открытия позиции
размер открываемой позиции
уровень ордера стоп-лосс
планируемый уровень взятия прибыли

Это необходимо для того, чтобы определить возможное соотношение риск/вознаграждение и проверить приемлемость риска.

Торговый план должен однозначно определять действия трейдера при двух вариантах развития событий:

1. Цена движется противоположно открытой позиции

2. Цена движется в направлении открытой позиции

Торговый план составляется до открытия позиции, когда трейдер находится в уравновешенном эмоциональном состоянии и может адекватно мыслить. После открытия позиции следует предельно точно следовать торговому плану и не позволять себе вносить в него изменения в ходе торговли. После закрытия позиции производится анализ полученных результатов, оценивается оптимальность действий, и делаются выводы на будущее.

Торговля не заканчивается, когда вы закрываете вашу позицию. Вы должны проанализировать ее и извлечь из нее уроки. Многие игроки после закрытия позиции забывают про нее и начинают искать следующую сделку. Они упускают существенные элементы пути к уровню профессионального трейдера - анализ прошлого и самоанализ.

Вы нашли хорошую сделку? Какие индикаторы оказались полезны, а какие не сработали? Насколько хорош, оказался ваш старт? Была ли начальная остановка слишком близко или слишком далеко? Почему и на сколько? Вы сдвинули остановку на уровень безубыточности слишком рано или слишком поздно? Были ли ваши остановки сохранения прибыли слишком жесткими или слишком мягкими? Вы распознали сигналы к выходу из игры? Что следовало бы сделать иначе? Как вы себя чувствовали на разных этапах игры? Такой анализ служит лучшим противоядием от эмоциональной игры.

Задайте себе эти и другие вопросы и учитесь на своих ответах. Спокойный, взвешенный анализ даст вам больше, чем хвастовство прибылями или погружение в печаль.

Если Вы новичок, рекомендуется начать вести журнал "до и после" торгов.

Запишите ваш торговый план. Запишите причины для выхода и то, что вы сделали правильно, а что - неверно. Вы получите историю своих сделок и мыслей в картинках. Этот журнал поможет вам учиться на прошлом опыте и обнаружить пробелы в вашем мышлении.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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