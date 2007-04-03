Додано: Чет 23 кві, 2020 21:52

Zebra написав: Але і відпочивати не забувати, коли карта не йде. Але і відпочивати не забувати, коли карта не йде.

В тему...Деятельность трейдера наполнена ежедневными стрессами, переживаниями и психологическим напряжением. При этом сами трейдеры не уделяют должное внимание сохранению своего здоровья. Чаще всего о здоровье задумываются в старости, то есть в самый незащищенный период своей жизни.Однако даже самый успешный трейдер не сможет воспользоваться плодами своего труда, если вовремя не позаботится о своем здоровье.Что нужно делать, чтобы снизить воздействие негативных факторов на психологическое состояние?Как сохранить и защитить свое здоровье?Как сформировать образ сильного и успешного человека?Как найти время на здоровый образ жизни?Не стоит пренебрегать такими важными знаниями. Начните заботиться о своём здоровье прямо сейчас!Конечно, лучше спать хорошо, чем недосыпать. Нервная система изнашивается, психологическая усталость быстро приходит. Ложиться спать при нервных перегрузках, да и просто так, лучше всего в 10 часов вечера. Нервная система отдыхает 4-5 часов с 21:00-22:00 и до 2-3 часов ночи. Это очень важный для здоровья промежуток времени.Конечно, лучше на больших ТФ постоянно работать, чтоб не изводить себя. Больше свободного времени остаётся. А торговать внутри дня тоже нравится (особенно при "движухе"), но это надо делать не каждый день, чтоб усталость не накапливалась. Продолжительность, не должна превышать 8 часов (если это основная работа). А режим каждый подбирает себе индивидуально. Если нет запланированных дел, то можно выходить в рынок на 1-2 часа в европейскую и 1,5-3 в американскую. Остальные часы добрать до 8 (при необходимости) можно анализируя, учась, посещая форумы и т.д.Пусть вы во время флета будете на форуме или заниматься каким-нибудь другим делом, всё равно действие компьютера, монитора, и сопутствующие эмоции (радость и удовлетворение, расстройство и досада, страх) сказывается уже на 3-й, 4-й день. Так что каждый должен определиться с режимом - сколько он может продуктивно, не во вред себе, работать у компьютера.Не забывайте, что трейдинг - это тоже работа и относиться к нему надо именно как к работе. Будете халтурить или поздно вставать, нарушать график работы, делать что-то не качественно, то и результат будет соответствующий.Профилактика профессиональных заболеванийПостоянное пребывание у компьютера вызывает хронические заболевания позвоночника, заболевание глаз и другие недуги, на которые сейчас начинают ссылаться врачи.Долго сидеть в одном положении вредно! При выборе стула можно обойтись и старым совковым креслом или просто стулом, если это удобно. Но если стул (кресло) сразу неудобное, его нельзя использовать. При том количестве времени, которое профессионал проводит у компьютера, ВСЕ имеет значение. Индустрия производства офисной мебели сейчас предлагает на выбор много разных вариантов. Как правило, многие кресла анатомические.Итак, сели прямо. Все удобно, все под рукой. Поработали. Теперь откинемся назад, развалимся, покачаемся на задних ножках. Важно, чтобы и в этом положении все было под рукой и удобно.Нога должна стоять большую часть времени на полу полной ступней. Для нее это наиболее здоровое положение. Рука почти всегда должна и локтем, и запястьем и всем, что между ними, лежать на чем-нибудь. В том случае, если Вы сидите за двумя столами, составленными углом, положение рук при печати на клавиатуре наиболее хорошее. Когда работаете мышью, рука всегда должна касаться стола и локтем, и запястьем, и предплечьем. Это то положение, в котором мышцы плечевого пояса наименее нагружены, это профилактика шейного остеохондроза, так как напряженные мышцы плеч все время немного перекашивают шейный отдел позвоночника, что очень быстро дает о себе знать.Если кресло не анатомическое, то очень желательно подкладывать под поясницу подушечку - это профилактика остеохондроза поясничного. Хорошо, если есть подголовник - это снимает напряжение с мышц шеи. Также неплохи для разгона крови массажеры из деревянных шариков на леске, но использование его - дело вкуса, кроме того, не следует использовать его постоянно. В общем-то, основная его задача - заставить Вас ворочаться в кресле. При рациональном использовании они препятствуют застою крови в органах малого таза, а это ни много ни мало, как профилактика расстройств в половой сфере.Имеется очень простая зарядка для работников офисной сферы (рекомендуется выполнять именно в такой последовательности):растяжка мышц ног - сгибаете ногу в колене, беретесь рукой за ступню и тянете к себе так, чтобы появилось ощущение натяжения в мышцах, потом тоже самое с другой ногойделаете замок руками за спинойприседания (10-20 раз) - руки на затылке, спина прямая, приседания выполняются медленноподъем тела на носочках (20-40 раз)руки ставите на коленные суставы и начинаете вращения по часовой (3-5 раз) и против часовой стрелки, цикл состоит из 10 повторенийупор на ногу, согнутую в колене, другую ногу назад, выполняете 3-5 прогибов, меняете ноги (10 раз)упражнения на шейный отдел - голову вперед-назад (20 раз), влево-вправо (20 раз), наклоны влево-вправо (20 раз)вращения головой по часовой стрелке (3-4 полных поворота) и против (цикл из 10 повторов)мельница руками (15 раз)махи руками от груди (15 раз)наклоны туловища влево-вправо, вперед-назад (по 10-20 раз)круговые движения тазом (2-3 поворота в каждую сторону, цикл 10 раз)отжимания от стола или от пола (сколько сможете)На весь комплекс у вас уйдет не более 7-10 минут. Делать желательно 2 и более раза в день.