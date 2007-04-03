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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1771177217731774

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:34

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:
  osafly написав:.Ради 5 центов и 2% профита

Я інакше дивлюся....Цілих 2% !!! :D Один бачить стакан напівпорожнім, ішший - напівповним. В кожного своя філософія і світогляд. :) Це концептуальні і базові речі.


Казак,я меньше чем за 50% мышку по столу не передвигаю.Каждому свое.Зато у меня нервы целее и я гораздо спокойнее и по стейку пассивный заработок..


Вхожу в рынок, только когда вижу гарантированную прибыль. Пусть даже 2%, я войду. Если не вижу - не войду. Тезос мне показался привлекательным для короткого шорта интрадей.

Я хочу засынать видя на счету $ХХХХХ и просыпаться видя эти $XXXXX. Меня такие халвинги, которые случились 12-13 марта совсем не устроили бы. Терять автомобиль или квартиру за одну ночь сидя в этих фантиках - это ну его нафиг.

Лучше иметь ежемесячно 0-10% к депо интрадей, чем -50% за один день.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 23 кві, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:34

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Америка снова проснулась и погнала волну вверх.

sp500 відкрився на бичках, бички на біткові синхронно спрацювали

Слив пошёл не на 50, а с 61.Объём подтверждающий.туземунщики под угрозой.Стоит появиться негативной новости и пипец.Ты ж сам в курсе. что цели по сп500 1500-2000.А крипта явно пойдёт туда же, если не ниже.Последний рост вообще мало кто понял, на чём был.только на том. что многие его не ждали.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:38

Золоті слова!

  Zebra написав:Вхожу в рынок, только когда вижу гарантированную прибыль. Пусть даже 2%, я войду. Если не вижу - не войду. Тезос мне показался привлекательным для короткого шорта интрадей.

Я хочу засынать видя на счету $ХХХХХ и просыпаться видя эти $XXXXX. Меня такие халвинги, которые случились 12-13 марта совсем не устроили бы. Терять автомобиль или квартиру за одну ночь сидя в этих фантиках - это ну его нафиг.

Лучше иметь ежемесячно 0-10% к депо интрадей, чем -50% за один день.

Впізнаю брата Колю! :D Я теж прийшов до цього, тільки пізно, а раніше великий куш ловив. Це синдром жебрака, рудимент совка. Заможні козаки не роблять великих ставок! :D Молодий був, гарячий...Тепер помудрішав трохи, кров не така гаряча. Але іноді ще заносить... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:56

  Козак-характерник написав:Впізнаю брата Колю! :D Я теж прийшов до цього, тільки пізно, а раніше великий куш ловив. Це синдром жебрака, рудимент совка. Заможні козаки не роблять великих ставок! :D Молодий був, гарячий...Тепер помудрішав трохи, кров не така гаряча. Але іноді ще заносить... :)

Більшість на ринку ризикують усією котлетою. Треба потроху, ціна ходить туди сюди від місяця до місяца (це не фонда, яка росте 10 років підряд) - завжди можна заробити або як мінімум не втратити - і не треба ніякого гівна купувати в холд. Але і відпочивати не забувати, коли карта не йде.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир рисует бычий флаг
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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:52

Про здоров ‎'я

  Zebra написав:Але і відпочивати не забувати, коли карта не йде.

В тему... :)

Деятельность трейдера наполнена ежедневными стрессами, переживаниями и психологическим напряжением. При этом сами трейдеры не уделяют должное внимание сохранению своего здоровья. Чаще всего о здоровье задумываются в старости, то есть в самый незащищенный период своей жизни.

Однако даже самый успешный трейдер не сможет воспользоваться плодами своего труда, если вовремя не позаботится о своем здоровье.

Что нужно делать, чтобы снизить воздействие негативных факторов на психологическое состояние?

Как сохранить и защитить свое здоровье?

Как сформировать образ сильного и успешного человека?

Как найти время на здоровый образ жизни?

Не стоит пренебрегать такими важными знаниями. Начните заботиться о своём здоровье прямо сейчас!


Конечно, лучше спать хорошо, чем недосыпать. Нервная система изнашивается, психологическая усталость быстро приходит. Ложиться спать при нервных перегрузках, да и просто так, лучше всего в 10 часов вечера. Нервная система отдыхает 4-5 часов с 21:00-22:00 и до 2-3 часов ночи. Это очень важный для здоровья промежуток времени.

Конечно, лучше на больших ТФ постоянно работать, чтоб не изводить себя. Больше свободного времени остаётся. А торговать внутри дня тоже нравится (особенно при "движухе"), но это надо делать не каждый день, чтоб усталость не накапливалась. Продолжительность, не должна превышать 8 часов (если это основная работа). А режим каждый подбирает себе индивидуально. Если нет запланированных дел, то можно выходить в рынок на 1-2 часа в европейскую и 1,5-3 в американскую. Остальные часы добрать до 8 (при необходимости) можно анализируя, учась, посещая форумы и т.д.

Пусть вы во время флета будете на форуме или заниматься каким-нибудь другим делом, всё равно действие компьютера, монитора, и сопутствующие эмоции (радость и удовлетворение, расстройство и досада, страх) сказывается уже на 3-й, 4-й день. Так что каждый должен определиться с режимом - сколько он может продуктивно, не во вред себе, работать у компьютера.

Не забывайте, что трейдинг - это тоже работа и относиться к нему надо именно как к работе. Будете халтурить или поздно вставать, нарушать график работы, делать что-то не качественно, то и результат будет соответствующий.

Профилактика профессиональных заболеваний


Постоянное пребывание у компьютера вызывает хронические заболевания позвоночника, заболевание глаз и другие недуги, на которые сейчас начинают ссылаться врачи.

Долго сидеть в одном положении вредно! При выборе стула можно обойтись и старым совковым креслом или просто стулом, если это удобно. Но если стул (кресло) сразу неудобное, его нельзя использовать. При том количестве времени, которое профессионал проводит у компьютера, ВСЕ имеет значение. Индустрия производства офисной мебели сейчас предлагает на выбор много разных вариантов. Как правило, многие кресла анатомические.

Итак, сели прямо. Все удобно, все под рукой. Поработали. Теперь откинемся назад, развалимся, покачаемся на задних ножках. Важно, чтобы и в этом положении все было под рукой и удобно.

Нога должна стоять большую часть времени на полу полной ступней. Для нее это наиболее здоровое положение. Рука почти всегда должна и локтем, и запястьем и всем, что между ними, лежать на чем-нибудь. В том случае, если Вы сидите за двумя столами, составленными углом, положение рук при печати на клавиатуре наиболее хорошее. Когда работаете мышью, рука всегда должна касаться стола и локтем, и запястьем, и предплечьем. Это то положение, в котором мышцы плечевого пояса наименее нагружены, это профилактика шейного остеохондроза, так как напряженные мышцы плеч все время немного перекашивают шейный отдел позвоночника, что очень быстро дает о себе знать.

Если кресло не анатомическое, то очень желательно подкладывать под поясницу подушечку - это профилактика остеохондроза поясничного. Хорошо, если есть подголовник - это снимает напряжение с мышц шеи. Также неплохи для разгона крови массажеры из деревянных шариков на леске, но использование его - дело вкуса, кроме того, не следует использовать его постоянно. В общем-то, основная его задача - заставить Вас ворочаться в кресле. При рациональном использовании они препятствуют застою крови в органах малого таза, а это ни много ни мало, как профилактика расстройств в половой сфере.

Имеется очень простая зарядка для работников офисной сферы (рекомендуется выполнять именно в такой последовательности):

растяжка мышц ног - сгибаете ногу в колене, беретесь рукой за ступню и тянете к себе так, чтобы появилось ощущение натяжения в мышцах, потом тоже самое с другой ногой
делаете замок руками за спиной
приседания (10-20 раз) - руки на затылке, спина прямая, приседания выполняются медленно
подъем тела на носочках (20-40 раз)
руки ставите на коленные суставы и начинаете вращения по часовой (3-5 раз) и против часовой стрелки, цикл состоит из 10 повторений
упор на ногу, согнутую в колене, другую ногу назад, выполняете 3-5 прогибов, меняете ноги (10 раз)
упражнения на шейный отдел - голову вперед-назад (20 раз), влево-вправо (20 раз), наклоны влево-вправо (20 раз)
вращения головой по часовой стрелке (3-4 полных поворота) и против (цикл из 10 повторов)
мельница руками (15 раз)
махи руками от груди (15 раз)
наклоны туловища влево-вправо, вперед-назад (по 10-20 раз)
круговые движения тазом (2-3 поворота в каждую сторону, цикл 10 раз)
отжимания от стола или от пола (сколько сможете)
На весь комплекс у вас уйдет не более 7-10 минут. Делать желательно 2 и более раза в день.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 01:18

Геноцид ведмежат

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:25

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Америка снова проснулась и погнала волну вверх.

sp500 відкрився на бичках, бички на біткові синхронно спрацювали

Слив пошёл не на 50, а с 61.Объём подтверждающий.туземунщики под угрозой.Стоит появиться негативной новости и пипец.Ты ж сам в курсе. что цели по сп500 1500-2000.А крипта явно пойдёт туда же, если не ниже.Последний рост вообще мало кто понял, на чём был.только на том. что многие его не ждали.

о 13:30 по UTC бики синхронно включилися на фондовому та крипті, але sp500 закрився ведмежатніком,стрьомна ситуація, перша ж довга свічка на sp500 і дід може повторити 12 березня, ... а негативних новин попереду буде багато, з банкротсвами крупних контор нас чекай ще той глобальний триндець
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 03:14

  TylerTruman_ написав:але sp500 закрився ведмежатніком,стрьомна ситуація, перша ж довга свічка на sp500 і дід може повторити 12 березня, ... а негативних новин попереду буде багато, з банкротсвами крупних контор нас чекай ще той глобальний триндець

:)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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