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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1773177417751776

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ты Казак скажи спасибо что ZEC к 45$ приклеился..пока.Основное веселье и развод шортистов еще впереди.Будет скорее всего коррекция и снова в гору.А можно и сразу в гору,сразу посадить на "каркалу" тех кто уже встал в шорт с 7.5К
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:52

  osafly написав:Ты Казак скажи спасибо что ZEC к 45$ приклеился..пока.Основное веселье и развод шортистов еще впереди.Будет скорее всего коррекция и снова в гору.А можно и сразу в гору,сразу посадить на "каркалу" тех кто уже встал в шорт с 7.5К


Думаю зек перший, з Дашкою-повією і полетить в тартарари... :) Всі альти пропампили, перелили все в дєда...І тепер грохнуться всі разом! :D Ні, усереднятиму й далі шорт... 8) Вони в мене дополюють на козака... :)

П.С. Спостерігав вночі як зек попрямував на парашу при пуку дєда донизу...Полетить зі свістом на 30$.

П.С. 2. А ті хто в лонг від 6800$ став, їх коли стригтимуть? :lol:

П.С.3. Рух з гаманців пішов, до чого це? ДумайТЕ! Розпродають, аж гай шумить.
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 24 кві, 2020 14:52, всього редагувалось 6 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:07

  Козак-характерник написав: Всі альти пропампили, перелили все в дєда...І тепер грохнуться всі разом! :D Ні, усереднятиму й далі шорт... 8) Вони в мене дополюють на козака... :)


По сути,еще ничего не отпампили за исключением нескольких альтов,они только только рост какой то отобразили,не намного больше деда..Будет дед на 8+ и альты еще должны %20-30 сделать..примерно,кто то меньше,кто то больше.Гляди,Zec будешь на 60 усреднять :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:11

  osafly написав:
  Козак-характерник написав: Всі альти пропампили, перелили все в дєда...І тепер грохнуться всі разом! :D Ні, усереднятиму й далі шорт... 8) Вони в мене дополюють на козака... :)


По сути,еще ничего не отпампили за исключением нескольких альтов,они только только рост какой то отобразили,не намного больше деда..Будет дед на 8+ и альты еще должны %20-30 сделать..примерно,кто то меньше,кто то больше.Гляди,Zec будешь на 60 усреднять

Ну подивимося. План є на будь який сценарій. Сьогодні п'‎ятниця, по традиції - зливатниця... :D Може щось буде! Не виключаю, що пропамплять ще трохи. Але навряд чи. З 13 березня поступовий ріст з відкатами. А фундаментал не надихає. Штучний ріст. Очікую обвалу. Лонгустів повинні покарати новими лоями. А тоді вже і вгору. Всі чекають цієї довбаної халви...І думали, що 13 березня і було дно. А ось вам... :lol: Вангую сьогодні вночі пролив.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:13

Немає покарання без провини!

Так кого требав карати? Ведмежа чи бика? :)
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:24

Козак-характерник
Смените хостинг изображений, хоть на picua точка org
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:26

  Витаха написав:Козак-характерник
Смените хостинг изображений, хоть на picua точка org

Добре. :) Якщо викладатиму ще скріни, то зміню. Про лонги-шорти бачите скрін? В мене все видно.

П.С. Бітки на біржі заганяють сила силенна... :) Туземунерів підбадьорюють.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Вангую сьогодні вночі пролив.


Козаче, Ви коли небудь спите? з хати виходите? на відпочинок їздите? :oops: :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:53

  jump написав:
  Козак-характерник написав:Вангую сьогодні вночі пролив.


Козаче, Ви коли небудь спите? з хати виходите? на відпочинок їздите? :oops: :shock:

Звісно. Планшет чи смарт з собою завжди. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:42

Дорогие участники коммьюнити Binance,

Binance выполнит плановое обновление системы, которое начнется 25.04.2020 в 05:00 (мск). Обновление займет около четырех часов.

Binance, в течение обновления, приостановит депозиты, снятие средств, спотовую и маржинальную торговлю, P2P-торговлю, погашение сбережений, а также переводы активов с субаккаунтов, маржинальных аккаунтов, фьючерсных и фиатных счетов.

Обращаем ваше внимание, что торговля на Binance Futures и Binance Options будет продолжена и в течение периода обновления.

У пользователей, до момента возобновления торговли, будет возможность использовать данное 30-минутное окно для отмены ордеров, обработки депозитов и выводов средств и использования всех других функций, связанных с учетной записью.

Примечания:

Пользователям, с открытыми позициями на фьючерсной или маржинальной торговле, рекомендуется сделать переоценку своих активов (используемых для обеспечения) до начала обновления, чтобы уменьшить колебания цен, которые могут возникнуть во время обновления. :)


П.С. Читати між рядків. Дякую, тобі, китайський товаришу, за наводку! :)

Глава Binance отметил, что исторически сложилось так, что «всякий раз, когда цена падает и стабилизируется на более низком уровне, объемы торгов снижаются, но в нынешней ситуации мы наблюдаем гораздо более высокие объемы торгов». Чжао сделал заключение, в отрасль заходит гораздо большее количество людей, а значит и низкие цены не останутся таковыми слишком долго. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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