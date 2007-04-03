|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ты Казак скажи спасибо что ZEC к 45$ приклеился..пока.Основное веселье и развод шортистов еще впереди.Будет скорее всего коррекция и снова в гору.А можно и сразу в гору,сразу посадить на "каркалу" тех кто уже встал в шорт с 7.5К
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:52
Думаю зек перший, з Дашкою-повією і полетить в тартарари... Всі альти пропампили, перелили все в дєда...І тепер грохнуться всі разом! Ні, усереднятиму й далі шорт... Вони в мене дополюють на козака...
П.С. Спостерігав вночі як зек попрямував на парашу при пуку дєда донизу...Полетить зі свістом на 30$.
П.С. 2. А ті хто в лонг від 6800$ став, їх коли стригтимуть?
П.С.3. Рух з гаманців пішов, до чого це? ДумайТЕ! Розпродають, аж гай шумить.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 24 кві, 2020 14:52, всього редагувалось 6 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:07
По сути,еще ничего не отпампили за исключением нескольких альтов,они только только рост какой то отобразили,не намного больше деда..Будет дед на 8+ и альты еще должны %20-30 сделать..примерно,кто то меньше,кто то больше.Гляди,Zec будешь на 60 усреднять
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:11
Ну подивимося. План є на будь який сценарій. Сьогодні п'ятниця, по традиції - зливатниця... Може щось буде! Не виключаю, що пропамплять ще трохи. Але навряд чи. З 13 березня поступовий ріст з відкатами. А фундаментал не надихає. Штучний ріст. Очікую обвалу. Лонгустів повинні покарати новими лоями. А тоді вже і вгору. Всі чекають цієї довбаної халви...І думали, що 13 березня і було дно. А ось вам... Вангую сьогодні вночі пролив.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:13
Немає покарання без провини!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:24
Козак-характерник
Смените хостинг изображений, хоть на picua точка org
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:26
Добре. Якщо викладатиму ще скріни, то зміню. Про лонги-шорти бачите скрін? В мене все видно.
П.С. Бітки на біржі заганяють сила силенна... Туземунерів підбадьорюють.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:53
Звісно. Планшет чи смарт з собою завжди.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:42
Дорогие участники коммьюнити Binance,
Binance выполнит плановое обновление системы, которое начнется 25.04.2020 в 05:00 (мск). Обновление займет около четырех часов.
Binance, в течение обновления, приостановит депозиты, снятие средств, спотовую и маржинальную торговлю, P2P-торговлю, погашение сбережений, а также переводы активов с субаккаунтов, маржинальных аккаунтов, фьючерсных и фиатных счетов.
Обращаем ваше внимание, что торговля на Binance Futures и Binance Options будет продолжена и в течение периода обновления.
У пользователей, до момента возобновления торговли, будет возможность использовать данное 30-минутное окно для отмены ордеров, обработки депозитов и выводов средств и использования всех других функций, связанных с учетной записью.
Примечания:
Пользователям, с открытыми позициями на фьючерсной или маржинальной торговле, рекомендуется сделать переоценку своих активов (используемых для обеспечения) до начала обновления, чтобы уменьшить колебания цен, которые могут возникнуть во время обновления.
П.С. Читати між рядків. Дякую, тобі, китайський товаришу, за наводку!
Глава Binance отметил, что исторически сложилось так, что «всякий раз, когда цена падает и стабилизируется на более низком уровне, объемы торгов снижаются, но в нынешней ситуации мы наблюдаем гораздо более высокие объемы торгов». Чжао сделал заключение, в отрасль заходит гораздо большее количество людей, а значит и низкие цены не останутся таковыми слишком долго.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|