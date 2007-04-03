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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1774177517761777

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На бинансе на покупку стоит ~1300 битков, на 10 миллионов баксов.
Зображення
Всё съели за 10 минут и пошли ниже. Вообще не объём походу.
Востаннє редагувалось Витаха в Суб 25 кві, 2020 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Перезалей картинку. Такие обьемы на Битфинекс не редкость. Эфира стенки были на 50 млн долларов совсем недавно по 160 - я еще тогда говорил, что это звоночек, цена пойдет выше, крупняк на ветер деньги не бросает.

P.S. В шорте 100 эфира от 180.82 евро (~$195.65)
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:39

  Zebra написав:
P.S. В шорте 100 эфира от 180.82 евро (~$195.65)

Красава! :D В мене 188 середній закуп вийшов.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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