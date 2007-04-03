На бинансе на покупку стоит ~1300 битков, на 10 миллионов баксов.
Всё съели за 10 минут и пошли ниже. Вообще не объём походу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На бинансе на покупку стоит ~1300 битков, на 10 миллионов баксов.
Всё съели за 10 минут и пошли ниже. Вообще не объём походу.
Востаннє редагувалось Витаха в Суб 25 кві, 2020 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Перезалей картинку. Такие обьемы на Битфинекс не редкость. Эфира стенки были на 50 млн долларов совсем недавно по 160 - я еще тогда говорил, что это звоночек, цена пойдет выше, крупняк на ветер деньги не бросает.
P.S. В шорте 100 эфира от 180.82 евро (~$195.65)
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:39
Красава! В мене 188 середній закуп вийшов.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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